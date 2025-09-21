Sport

Fostul antrenor de la FCSB și-a găsit echipă! Revine în fotbalul românesc. Exclusiv

Un fost antrenor de la FCSB și-a găsit angajament și va pregăti o echipă cu pretenții din România. Ce jucători va avea sub comandă tehnicianul.
Cristi Coste, Iulian Stoica
21.09.2025 | 20:14
Fostul antrenor de la FCSB sia gasit echipa Revine in fotbalul romanesc Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Fostul antrenor de la FCSB și-a găsit echipă și revine în fotbalul românesc. Sursă foto: Colaj Fanatik

FANATIK a aflat în exclusivitate că fostul antrenor de la FCSB și-a găsit echipă și astfel va reveni în fotbalul românesc. Tehnicianul îl va pregăti pe unul dintre cei mai spectaculoși jucători români din ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Toni Petrea și-a găsit echipă! Revine în fotbalul românesc

Toni Petrea este unul dintre cei mai apreciați antrenori români din ultimii ani. Cu el pe banca tehnică, FCSB a reușit să se impună în Cupa României. Acest lucru s-a întâmplat în sezonul 2019/2020, când roș-albaștrii au câștigat în fața echipei Sepsi OSK.

FCSB a fost prima echipă la care a fost „principal” Toni Petrea, anterior acestei experiențe fiind secundul lui Laurențiu Reghecampf. După cele două mandate la campioana en-titre, antrenorul le-a mai pregătit pe Chindia Târgoviște și Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Toni Petrea urmează să semneze cu CS Tunari, din Liga a 2-a. La această echipă, tehnicianul îl va pregăti pe Constantin Budescu, fotbalist cu care a mai colaborat și în al doilea mandat petrecut la FCSB.

CS Tunari, campanie impresionantă de transferuri

CS Tunari a promovat în liga secundă la finalul sezonului precedent, iar echipa vrea să scape de orice emoție în privința retrogradării în al treilea eșalon valoric. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, conducerea a adus mai mulți jucători cu experiență.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Digi24.ro
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, CS Tunari l-a adus și pe Ricardo Grigore în perioada de transferuri. Toni Petrea îi va lua locul lui Bogdan Pătrașcu pe banca tehnică. Formația se află doar pe locul 16 după primele 7 runde, cu 6 puncte acumulate.

ADVERTISEMENT
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular...
Digisport.ro
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Sorin Cârțu, analiză dură după Oțelul – Craiova 1-0. Ce nu i-a plăcut...
Fanatik
Sorin Cârțu, analiză dură după Oțelul – Craiova 1-0. Ce nu i-a plăcut la lider și ce crede despre situația lui Baiaram
Fanatik SuperLiga, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după CFR Cluj – UTA și Rapid – FC Hermannstadt
Giovanni Becali şi-a pierdut cumpătul când a auzit de Marian Ceauşescu: “Băi, borfaşule,...
Fanatik
Giovanni Becali şi-a pierdut cumpătul când a auzit de Marian Ceauşescu: “Băi, borfaşule, dar tu de unde iei bani?! Să nu îl văd în viaţa mea că nu ştiu ce fac! “
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Gigi Becali, prima reacție după ce i-a fost vandalizat gardul palatului: 'E bolnav...
iamsport.ro
Gigi Becali, prima reacție după ce i-a fost vandalizat gardul palatului: 'E bolnav omul ăla!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!