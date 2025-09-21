Fostul antrenor de la FCSB și-a găsit echipă! Revine în fotbalul românesc. Exclusiv

FANATIK a aflat în exclusivitate că fostul antrenor de la FCSB și-a găsit echipă și astfel va reveni în fotbalul românesc. Tehnicianul îl va pregăti pe unul dintre cei mai spectaculoși jucători români din ultimii ani.

Toni Petrea și-a găsit echipă! Revine în fotbalul românesc

Toni Petrea este unul dintre cei mai apreciați antrenori români din ultimii ani. Cu el pe banca tehnică, FCSB a reușit să se impună în Cupa României. Acest lucru s-a întâmplat în sezonul 2019/2020, când roș-albaștrii au câștigat în fața echipei Sepsi OSK.

FCSB a fost prima echipă la care a fost „principal” Toni Petrea, anterior acestei experiențe fiind secundul lui Laurențiu Reghecampf. După cele două mandate la campioana en-titre, antrenorul le-a mai pregătit pe Chindia Târgoviște și Universitatea Cluj.

Din informațiile FANATIK, Toni Petrea urmează să semneze cu CS Tunari, din Liga a 2-a. La această echipă, tehnicianul îl va pregăti pe Constantin Budescu, fotbalist cu care a mai colaborat și în al doilea mandat petrecut la FCSB.

CS Tunari, campanie impresionantă de transferuri

CS Tunari a promovat în liga secundă la finalul sezonului precedent, iar . Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, conducerea a adus mai mulți jucători cu experiență.

Așa cum în perioada de transferuri. Toni Petrea îi va lua locul lui Bogdan Pătrașcu pe banca tehnică. Formația se află doar pe locul 16 după primele 7 runde, cu 6 puncte acumulate.