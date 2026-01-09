Șumudică, viață grea la Al-Okhdood! Cât de puternică e liga în Arabia Saudită – un fost antrenor de la Liverpool l-a bătut pe Ronaldo. Ce mesaj a avut portughezul

ADVERTISEMENT

După un start excelent de sezon, în care se părea că nu vor pierde vreun meci, au ajuns la a doua înfrângere consecutivă și au pierdut primul loc în clasament.

Cristiano Ronaldo, vinovat de eșecul lui Al-Nassr? Ce spune fostul antrenor de la Liverpool

A fost eșecul cu Al-Ahli, 2-3, după care a venit partida cu Al-Qadisiyah FC, de asemenea pierdută, 1-2. Cristiano Ronaldo a marcat în repriza secundă, dar nu a putut să-și ajute echipa să scoată măcar un punct și acum formația sa este într-o criză.

Brendan Rodgers, englezul fost la Liverpool care o conduce pe Al-Qadisiyah FC, a dezvăluit care sunt defectele din jocul lui Al-Nassr și cum au reușit jucătorii săi să profite și să obțină victoria. Presa din Regat remarcă faptul că inclusiv Cristiano Ronaldo este unul dintre vinovați, din punctul de vedere al lui Brendan Rodgers.

Brendan Rodgers a fost antrenorul lui Liverpool între 2012 și 2015, iar la Al-Qadisiyah FC a ajuns pe 16 decembrie 2025.

Brendan Rodgers a găsit slăbiciunile lui Al-Nassr și le-a expus public

Organizarea la pressing și cea defensivă sunt problemele pe care tehnicianul englez le-a identificat la echipa lui Cristiano Ronaldo.

„Filosofia mea este bazată pe intensitate în atac și-mi place să avem echilibru în care atacăm. Puteam să marcăm mai mult de două goluri și am avut ghinion cu penalty-ul pe care ei l-au primit. Am analizat-o pe Al-Nassr, i-am descoperit părțile slabe, în special în partea defensivă și organizarea pressingului.

Am încercat să-i forțăm să joace cu minge lungă și când nu am reușit ei și-au arătat calitatea. E o victorie excelentă pentru noi și o dedicăm tuturor suporterilor. Am jucat cu un adversar grozav. E o noapte specială pentru noi”, a declarat Rodgers citat de .

Reacția lui Cristiano Ronaldo după ce Al-Nassr a pierdut meciul cu Al-Qadisiyah FC

și-a asumat rolul de lider pe teren, cât și în afara lui. Portughezul a ținut să transmită un mesaj către suporteri: „Lupta nu s-a încheiat. Continuăm să muncim și o să ne ridicăm împreună”.

Al-Nassr are 31 de puncte și este acum la 4 puncte distanță de Al-Hilal, care are 35 de puncte. Etapa viitoare cele două formații se întâlnesc într-un meci direct ce va avea loc pe terenul formației lui Simone Inzaghi, iar duelul s-ar putea dovedi decisiv în stabilirea clasamentului final.