Fostul antrenor din Premier League, dezvăluiri uluitoare despre infecția cu hantavirus: „Simțeam pur și simplu o bubuitură în piept. Mi-am zis: ‘De ce să mor’?”

ADVERTISEMENT

Ralph Hasenhuttl (58 de ani), tehnician care a antrenat-o timp de 4 ani pe Southampton în Premier League, s-a confruntat în 2012 cu o infecție cu hantavirus. Tehnicianul austriac a vorbit despre momentele extrem de dificile prin care a trecut după ce a fost infectat cu virusul care produce panică în 2026 după ce trei persoane au decedat pe un vas de croazieră.

Fostul antrenor din Premier League a fost infectat cu hantavirus

Ralph Hasenhuttl avea 44 de ani în 2012 și tocmai ce o promovase pe VfR Aalen în divizia secundă a Germaniei. Tehnicianul se afla în perioada de pregătire alături de echipă în momentul în care a contractat o infecție cu hantavirus. „M-am pus în pat și atunci a început durerea de cap. Parcă era un ac în capul meu. Apoi am început să simt o durere severă de spate.

ADVERTISEMENT

Era ca și cum aș fi avut un cuțit în spate. M-am simțit rău pentru mult timp și nu știam când îmi voi reveni. Bătăile inimii mă trezeau din cauza intensității lor, simțeam pur și simplu o bubuitură în piept. Trebuie să aștepți până corpul creează anticorpi și să speri că vei supraviețui”, a afirmat antrenorul austriac, conform .

Cum s-a îmbolnăvit Ralph Hasenhuttl

Medicii au dezvăluit mai apoi că ficatul și rinichii tehnicianului se extindeau atât de rapid încât apăsau pe celelalte organe ale sale, neavând unde să se ducă. „Trebuia să aștept. Am încercat să mă desprind de gândurile neplăcute pentru că mă simțeam tânăr, sănătos și puternic. M-am gândit ‘De ce să mor din cauza unui virus?’ ”, a afirmat austriacul.

ADVERTISEMENT

În mod normal, se transmite de la rozătoare la om, însă cazul lui Ralph Hasenhuttl a fost unul mai deosebit, după cum a dezvăluit chiar fostul tehnician al lui Southampton: „Curățam terasa fără mască și cred că am inhalat praful. Trec aproximativ două sau trei săptămâni până apar simptomele”. .

ADVERTISEMENT

Cine este Ralph Hasenhuttl

În cariera de fotbalist, Ralph Hasenhuttl a evoluat ca atacant pentru formații din Austria, Belgia și Germania, încheindu-și cariera în 2004 după două sezoane la echipa secundă a lui Bayern Munchen. Cea mai bună perioadă a sa a fost la Austria Viena, alături de care a cucerit trei titluri și două Cupe. În perioada 1988-1994 a evoluat pentru naționala Austriei, reușind să marcheze de 3 ori în 8 selecții.

ADVERTISEMENT

Ca antrenor, și-a început cariera în ligile inferioare din Germania, la Unterhaching, și le-a mai pregătit pe VfR Aalen și Ingolstadt înainte de a deveni în 2016 primul antrenor al lui RB Leipzig după promovarea în Bundesliga. După despărțirea de această grupare, a plecat în Anglia și a semnat cu Southampton, unde avea să rămână până în 2022. Cea mai recentă experiență a sa a fost pe banca lui VfL Wolfsburg, în perioada martie 2024 – mai 2025.