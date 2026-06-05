Fostul antrenor din Superliga, prezentat oficial ca selecționer! Va avea în lot fotbaliști din Premier League și Serie A

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Portughezul Tony da Silva (45 de ani) este noul selecționer al naționalei din Mali, acesta fiind prezentat oficial de către Federația din țara africană. Tehnicianul a avut două mandate pe banca Politehnicii Iași (aprilie – septembrie 2024 și iulie – noiembrie 2025), echipă pe care a pregătit-o atât la nivelul Superligii, cât și în divizia secundă.

Tony da Silva, noul selecționer al naționalei din Mali! Ce vedete va antrena

Portughezul a mai activat ca antrenor principal la Oliveirense, Braganca, Vilar Perdizes și Montalegre înainte de a semna cu Politehnica Iași în 2024. În cele două mandate ale lusitanului, gruparea moldavă a avut un bilanț de 12 victorii, 5 remize și 13 eșecuri. Tony da Silva nu este la prima experiență în fotbalul african. Fostul fundaș al lui CFR Cluj a lucrat în perioada 2019 – 2022 ca analist video în staff-ul lui Toni Conceicao la naționala Camerunului.

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„FEMAFOOT informează țara și comunitatea sportivă că, în concordanță cu concluziile procesului de recrutare pentru postul de selecționer, care s-a desfășurat în perioada 28 aprilie – 26 mai 2026, alegerea finală a comitetului executiv este proiectul prezentat de Anthony da Silva”, a transmis Federația din Mali, conform .

Cel mai valoros jucător din Mali este mijlocașul celor de la Lens, Mamadou Sangare, fotbalist cotat la 40 de milioane de euro de . Sub comanda lui Tony da Silva se va afla și coechipierul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, Yves Bissouma, dar și alți fotbaliști din campionate importante: Cheick Doucoure (Crystal Palace), Dorgeles Nene (Fenerbahce), El Bilal Toure (Beșiktaș) sau Lassana Coulibaly (Lecce).

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Ce urmează pentru naționala din Mali

Reprezentativa statului Mali a ratat calificarea la Cupa Mondială și a părăsit în faza sferturilor, fiind învinsă cu 1-0 de Senegal. În această lună, echipa a disputat două meciuri amicale: 0-0 cu Rusia și 0-2 cu .

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Tony da Silva ar urma să debuteze pe banca naționalei în septembrie, când încep preliminariile pentru Cupa Africii din 2027. Mali a fost repartizată în grupa K, alături de Capul Verde, Liberia și Rwanda. Primele două clasate la finalul grupei vor obține calificarea la turneul final. Cupa Africii se va disputa mai apoi și în 2028, deoarece turneul își schimbă formatul, urmând să fie organizat la fiecare patru ani.