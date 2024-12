Fostul antrenor din SuperLiga s-a îndrăgostit de România și e gata să revină. Ce ofertă a refuzat

, fost tehnician la FCU Craiova între octombrie 2023 și februarie 2024 în Superligă, a afirmat că își dorește să se întoarcă în România. Italianul s-a simțit bine în țara noastră, în perioada petrecută alături de olteni.

Giovanni Costantino, fost antrenor la FCU Craiova în Superligă, cu gândul la România

Costantino a spus, fără să ofere detalii, că a refuzat o ofertă din țările baltice. El a susținut, de asemenea, că s-a aflat în negocieri cu un club din prima ligă rusească și în discuții cu o altă formație din Turcia.

că nu este dispus să semneze cu orice echipă din România. Antrenorul italian urmărește mai multe aspecte precum proiectul tehnic sau bugetul, pentru a nu munci doar pentru a avea ocupație.

”Am avut câteva interviuri în ultimele zile, am avut o ofertă din țările baltice, dar am refuzat-o din motive pe care nu le voi spune. Vreau să mă întorc în România, pentru că m-am simțit bine. Depinde de proiectul tehnic, de buget, de mai multe aspecte. Nu vreau să muncesc doar ca s-o fac, nu-mi place.

Am uitat să spun, dar am fost în negocieri cu un club din Rusia, din prima divizie. Am mai vorbit cu un club din Turcia, dar nu am primit oferta”, a declarat Giovanni Costantino, conform .

CV-ul lui Giovanni Costantino

Din februarie 2024, de când s-a despărțit de FCU Craiova, antrenorul italian este liber de contract. Costantino s-a aflat la conducerea tehnică a formației patronate de Adrian Mititelu în 18 meciuri.

Giovanni Costantino a înregistrat șapte victorii, trei remize și opt înfrângeri. Cu el în funcția de antrenor principal, FCU Craiova a înscris 23 de goluri și a încasat 22.

Tehnicianul italian a mai pregătit din rolul de ”principal” încă trei echipe. Acestea au fost următoarele: AO Ayia Napa (Cipru), Casarano Calcio (Italia) și MTK Budapest (Ungaria).

Giovanni Costantino a mai avut o experiență importantă și alături de naționala Ungariei. În intervalul iulie 2018 – mai 2021, Costantino a fost antrenor secund și video analist pentru reprezentativa țării vecine României.