Fostul apropiat al lui Mirel Rădoi a dezvăluit cum s-a rupt relația sa cu tehnicianul: „Nu am mai vorbit deloc de atunci”

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Mirel Rădoi (45 de ani) s-a despărțit de Universitatea Craiova în noiembrie 2025, fiind înlocuit de Filipe Coelho, tehnician care avea să conducă gruparea din Bănie spre câștigarea eventului. Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al campioanei, a vorbit despre colaborarea cu Mirel Rădoi și a dezvăluit că nu a mai vorbit cu tehnicianul din momentul în care acesta s-a despărțit de club.

Mario Felgueiras, dezvăluiri despre colaborarea cu Mirel Rădoi

Mario Felgueiras a colaborat timp de 10 luni cu Mirel Rădoi la Universitatea Craiova și a descris relația sa cu tehnicianul. Oficialul grupării din Bănie e de părere că marea problemă a lui Rădoi este faptul că se consumă prea mult. „Mirel știe foarte bine care este părerea mea despre el. În primul rând, îl consider un reper și o legendă a fotbalului românesc. Este un om cu o carismă extraordinară.

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Când intră undeva, toată lumea îi simte prezența. Am petrecut foarte multe ore discutând cu el și pot să spun că este o persoană care înțelege fotbalul foarte bine. Dar cred că pasiunea lui, faptul că este din zona aceasta și dorința enormă de a avea performanțe la Craiova poate că nu l-au ajutat întotdeauna.

În anumite momente, poate că ar fi avut nevoie să fie puțin mai liniștit, mai relaxat, să privească lucrurile cu mai multă detașare. (n.r. s-a consumat foarte mult?) Da, cred că s-a consumat foarte mult. Dar el știe cel mai bine ce a simțit și prin ce a trecut”, a afirmat portughezul pentru .

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De când nu a mai vorbit Mario Felgueiras cu Mirel Rădoi

Mario Felgueiras a dezvăluit nu nu a mai vorbit de un an cu Mirel Rădoi, ultima discuție dintre cei doi având loc în momentul în care tehnicianul a plecat de la Universitatea Craiova. „Am vorbit ultima dată cu el atunci când s-a încheiat contractul. Nu am mai vorbit deloc de atunci. Acum avem un alt antrenor și trebuie să-l respectăm și pe el.

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Eu sunt o persoană care încearcă să nu alimenteze tot felul de discuții sau interpretări. Prefer să păstrez lucrurile în felul acesta. Așa am considerat că este corect”, a declarat directorul sportiv al grupării din Bănie. Următoarea experiență a lui după despărțirea de Universitatea Craiova a fost pe banca FCSB-ului, formație pe care a părăsit-o după doar 5 meciuri pentru a prelua , de la care a fost demis în urmă cu două luni și jumătate.