Fostul arbitru din România, sfaturi pentru toți jucătorii din SuperLiga. În ce să investească 10.000 de euro

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din România, actualmente om de afaceri, vine cu sfaturi prețioase pentru toti jucătorii din SuperLiga. Bărbatul are mai multe business-uri la activ și explică în ce să investească dacă sunt la început de drum.

Sfatul unui fost arbitru pentru sportivii din SuperLiga

Constantin Frățilă (66 ani) a arbitrat în prima ligă aproximativ șase sezoane, între 1995 și 2001. Apoi, a decis să se retragă. După arbitraj afaceristul originar din localitatea Fieni, județul Dâmbovița, s-a concentrat pe domeniul afacerilor. Până acum la Bursa de Valori București.

ADVERTISEMENT

E în topul românilor cu cele mai mari averi, fiind renumit în branșa în care activează. Bărbatul este stabilit în Constanța, dar este la curent cu tot ce se întâmplă în fotbal și nu numai. Astfel, a dezvăluit ce îi îndeamnă pe sportivii care evoluează în SuperLiga să facă, în special dacă se află în primii ani ai carierei profesioniste.

Le sugerează acestora să investească 10.000 de euro în proiecte de viitor. Sfatul său este pentru jucătorii care nu au mult timp la dispoziție, dar care ar putea să-și multiplice câștigurile prin operațiuni bursiere sau prin imobiliare. Înclină spre aceste domenii pentru că a reușit să se dezvolte foarte mult la rândul său, având un hotel în stațiunea Mamaia, ridicat de la zero.

ADVERTISEMENT

„Îmi plac fotbaliștii care au început să investească, fie în Bursă, fie în imobiliare, fie în alte sectoare. Pe sportivi, în general, i-aș sfătui, în primul rând, să se informeze încă din timpul carierei despre fenomenul bursier, dacă îi atrage domeniul. Nu trebuie mare pricepere la început pe Bursa românească și nici mare curaj.

ADVERTISEMENT

Nu prea au au cum să piardă cu o distribuție echilibrată pe acțiuni. Din cauza lipsei predictibilității în zona legislativă, administrativă, nu aș deschide o afacere în acest moment. Soluția viabilă, care să ofere și confortul de a urma o carieră sportivă, mai ales la început de drum, ar fi activitatea de a investi pe bursă”, a declarat Constantin Frățilă, pentru .

ADVERTISEMENT

”Aș pleca la drum cu un plus foarte abordabil de 30 de procente”

Statistic, poți câștiga cel puțin 30% pe an din dividende și din evoluția pozitivă a valorii acțiunii. Prin urmare, aș pleca la drum cu un plus foarte abordabil de 30 de procente, cu condiția să fii inspirat, informat și, evident, să nu se petreacă evenimente ieșite din comun, gen război.

Dacă te orientezi, de exemplu, către zona de finanțe și energie, pe o evoluție corectă politic și geostrategic, n-ai cum să câștigi sub acest 30 la sută. Este vorba despre ramuri și societăți care distribuie an de an dividende, garantat, în sensul că asta face parte din politica lor de remunerare a acționarilor”, a adăugat fostul arbitru din Liga 1.

ADVERTISEMENT

În aceeași notă, Constantin Frățilă a dezvăluit că deține acțiuni la Banca Transilvania. Ele se ridică la valoarea de aproximativ 7-8 milioane de euro. De asemenea, a achiziționat dividente de la Transgaz, companie care operează sistemul național de transport al gazelor naturale din România. A luat această decizie pentru că acționarul majoritar este statul, care are mereu nevoie de bani.

Consideră că a luat cele mai bune hotărâri pe plan profesional, investiția fiind una corectă și pe termen lung. Mai mult, Constantin Frățilă a subliniat că are acțiuni și la alte societăți. Printre cele mai mari se numără SNC – SIF Muntenia, TEL – Transelectrica și EL – Electrica. Pe de altă parte, susține că oamenii trebuie să urmărească și ce comisioane se practică la tranzacții.

”Un portofoliu echilibrat ar însemna 30% din sumă investită”

În aceeași notă, cunoscutul afacerist vine și cu un alt punct de vedere. Este de părere că nu este neapărat nevoie să se apeleze la un broker pentru astfel de proceduri. îi îndeamnă pe toți oamenii să aloce suficient timp pentru a învăța cum să se plaseze singuri prin diferite platforme, dezvoltate inclusiv prin aplicații telefonice.

„Un portofoliu echilibrat ar însemna 30% din sumă investită în zona financiar-bancară. Încă un 20% în pharma, vreo 40% în energie, gaz, electricitate, plus un 10% în food. Ăsta ar fi un potențial tablou în patru direcții. Le dau scris că vor produce mai mulți bani decât în depozite sau alte instrumente financiare”, a mai spus Constantin Frățilă.