Fostul atacant al FCSB strălucește în Qatar. A dat încă un gol pentru noua sa echipă

Deși a câștigat titlul alături de FCSB în sezonul precedent, Jordan Gele nu a mai fost dorit la echipă de Gigi Becali. Atacantul , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și dă goluri pe bandă rulantă.

Încă un gol în Qatar pentru fostul atacant de la FCSB

După ”dubla” pe care a reușit-o chiar la debutul său pentru Al-Kharitiyath, Jordan Gele și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor. Francezul a marcat un gol extrem de important în Cupa Qatarului.

Folosit ca titular în meciul din deplasare cu Qatar SC, fostul atacant de la FCSB a înscris golul de 1-1 în minutul 18. El a deschis astfel drumul formației sale spre a doua victorie din competiție, scor 4-1.

După disputarea a două etape din Cupa Qatarului, Al-Kharitiyath este lider cu 6 puncte, la fel ca Al-Rayyan și Al Sailiya. În schimb, formația lui Florinel Coman, Al-Gharafa, este doar pe locul 18, cu un singur punct din două partide.

Gigi Becali l-a plătit pe Gele ca să plece de la FCSB

Jordan Gele a fost achiziționat de FCSB la începutul anului de la Unirea Slobozia în schimbul a 300.000 de euro, dar nu a reușit să-l impresioneze pe Gigi Becali. În cele 6 luni petrecute la campioana României, el a înscris un gol și a dat o pasă decisivă.

Atacantul francez a semnat un contract pe 6 luni cu ”roș-albaștrii”, dar înțelegerea s-a prelungit automat după câștigarea titlului. Însă, patronul FCSB și l-a lăsat să plece fără nicio pretenție. ”Da, a plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece”, a declarat Becali.