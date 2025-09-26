Sport

Fostul atacant al FCSB strălucește în Qatar. A dat încă un gol pentru noua sa echipă

FCSB se chinuie teribil pe acest început de sezon, dar unui fost atacant al campioanei României îi merge excelent în Qatar unde a dat un nou gol.
Traian Terzian
26.09.2025 | 09:35
Un nou gol marcat în Qatar de fostul atacant de la FCSB. Sursă foto: Răzvan Pasarica/SPORT PICTURES

Deși a câștigat titlul alături de FCSB în sezonul precedent, Jordan Gele nu a mai fost dorit la echipă de Gigi Becali. Atacantul a plecat în Qatar, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și dă goluri pe bandă rulantă.

Încă un gol în Qatar pentru fostul atacant de la FCSB

După ”dubla” pe care a reușit-o chiar la debutul său pentru Al-Kharitiyath, Jordan Gele și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor. Francezul a marcat un gol extrem de important în Cupa Qatarului.

Folosit ca titular în meciul din deplasare cu Qatar SC, fostul atacant de la FCSB a înscris golul de 1-1 în minutul 18. El a deschis astfel drumul formației sale spre a doua victorie din competiție, scor 4-1.

După disputarea a două etape din Cupa Qatarului, Al-Kharitiyath este lider cu 6 puncte, la fel ca Al-Rayyan și Al Sailiya. În schimb, formația lui Florinel Coman, Al-Gharafa, este doar pe locul 18, cu un singur punct din două partide.

Gigi Becali l-a plătit pe Gele ca să plece de la FCSB

Jordan Gele a fost achiziționat de FCSB la începutul anului de la Unirea Slobozia în schimbul a 300.000 de euro, dar nu a reușit să-l impresioneze pe Gigi Becali. În cele 6 luni petrecute la campioana României, el a înscris un gol și a dat o pasă decisivă.

Atacantul francez a semnat un contract pe 6 luni cu ”roș-albaștrii”, dar înțelegerea s-a prelungit automat după câștigarea titlului. Însă, patronul FCSB nu a vrut mai audă de el și l-a lăsat să plece fără nicio pretenție. ”Da, a plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece”, a declarat Becali.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
