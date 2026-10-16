Fostul atacant al lui Adrian Mititelu a susținut Universitatea Craiova din tribune la meciul cu Getafe

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Mihai Dina, fostul atacant al lui Adrian Mititelu de la FCU Craiova, a fost prezent în tribune pe stadionul „Ion Oblemenco” la partida dintre Universitatea Craiova și Getafe, din Conference League. Deși a evoluat pentru rivala formației din Bănie, condusă de Adrian Mititelu, fostul fotbalist a venit să susțină echipa campioană într-un moment în care aceasta reprezintă orașul în competițiile europene. De partea cealaltă, FCU Craiova traversează în aceste momente o perioadă cât se poate de dificilă în Liga a 4-a.

Mihai Dina, fostul atacant al lui Adrian Mititelu, în tribune la Universitatea Craiova – Getafe

Mihai Dina a fost unul dintre fotbaliștii care au evoluat pentru FCU Craiova. Acesta a colaborat ani buni cu Adrian Mititelu, patronul formației din Bănie, până când a decis să-și „agațe ghetele în cui”. De această dată, la ani buni de la despărțirea de fotbal, fostul atacant a ales să fie prezent pe „Ion Oblemenco” la meciul european al Universității Craiova, formație care reprezintă în prezent Bănia în competițiile continentale și marea rivală a lui FCU.

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Partida cu Getafe a fost un moment important pentru campioana României, iar atmosfera de pe stadion a adunat laolaltă nu mai puțin de 26.000 de fani. Printre cei prezenți s-a numărat și Mihai Dina, care a urmărit partida din tribune alături de fiul său și de un prieten apropiat. Trecutul său la FCU Craiova face ca apariția fostului atacant la meciul Universității să fie una extrem de interesantă în contextul rivalității dintre cele două formații.

FCU Craiova, doar pe locul 12 în Liga a 4-a după primele cinci etape

În timp ce Universitatea Craiova evoluează în competiția europeană, FCU Craiova încearcă să-și continue activitatea la nivelul Ligii a 4-a, după dificultățile din ultimii ani. , FCU Craiova ocupă locul 12 într-o serie cu 15 echipe și a obținut o singură victorie.

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În celelalte partide, echipa a înregistrat înfrângeri în care a primit cel puțin trei goluri. În acest context, să nu își facă așteptări prea mari în privința promovării și a revenirii la performanțele din trecut. Acesta a explicat că înscrierea echipei în Liga a 4-a a urmărit în primul rând păstrarea continuității clubului, nu lansarea unui nou proiect de amploare.

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„Vreau să precizez anumite lucruri, pentru că nu doresc ca suporterii noștri, puțini cât au mai rămas ei, dar foarte atașați, să nu-și facă iluzii, pentru că nu merită să aibă iar parte de dezamăgiri. Deci înscrierea în campionat a fost făcută strictă doar pentru a asigura o minimă continuitate istorică a echipei istorice Universitatea Craiova, fie ea și în Liga 4.

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Nu avem capacitatea să refacem traseul din 2017, când am început la drum. Nu am abandonat, dar nu mai avem pârghii. Suntem într-o situație dificilă. Activitatea mea și a entității mele pe care o administrez este interzisă în a desfășura activități în România și în special în Craiova, deci mi s-a interzis dreptul la activitate sportivă prin multe manevre cu mult peste limita legală”, a declarat Adrian Mititelu, pentru pagina de Facebook a clubului FCU Craiova.