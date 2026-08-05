Fostul atacant al lui Manchester United și-a trimis omul de încredere în Liga 3 din România! Cu ce echipă a semnat

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Școala de fotbal Ighalo Academy îi aparține , Udinese, Watford sau Granada, nigerianul Odion Ighalo. După ce și-a încheiat cariera, Ighalo și-a deschis o academie de fotbal în țara natală, în apropiere de Lagos, acolo unde încearcă să-i ajute pe tinerii fotbaliști nigerieni să-și trăiască visurile. În cariera sa, Odion Ighalo a evoluat pentru formațiile Julius Berger, Lyn, Udinese, Granada, Cesena, Watford, CC Yatai, SH Shenhua, Manchester United, Al-Shabab, Al-Hilal și Al-Wehda. Ighalo a adunat 35 de meciuri și 13 goluri pentru naționala Nigeriei.

„Pariul” lui Ighalo s-a transferat la Minerul Lupeni

Mijlocașul Offorzor Julius, fost căpitan la Ighalo Academy, a plecat din Nigeria în ianuarie 2025, în Malta, la Oratory Youth. După șase luni s-a transferat la FC Swieqi United, tot din Malta, iar din această vară a semnat cu Minerul Lupeni: „Fostul căpitan al lui Academiei Ighalo, Offorzor Julius, a semnat un contract de fotbalist profesionist cu Minerul Lupeni, în România. Băieții noștri ne fac mândri! La cât mai multe astfel de reușite”, a anunțat Academia Ighalo pe rețelele sociale.

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Odion Ighalo a salutat și el transferul fostului său jucător în România printr-un comentariu la postarea academiei: trei emoticoane cu inimi.

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Minerul Lupeni a apelat la filiera nigeriană pentru a-și întări lotul în vederea noului sezon. De data aceasta, „minerii” nu vor să mai rateze promovarea, așa cum s-a întâmplat în stagiunea precedentă. Formația din Lupeni a pierdut semifinala barajului de promovare, în fața celor de la Unirea Alba Iulia, scor 0-3. în fața formației SC Popești-Leordeni, scor 0-2.

Fostul atacant al lui Manchester United a devenit viral pe rețelele sociale

În urmă cu câteva săptămâni, Odion Ighalo a fost , în încercarea de a-și motiva tinerii jucători în fața provocărilor viitoare. Potrivit presei africane, într-un moment de mândrie pentru că a transferat doi jucători ai academiei în Europa, Ighalo le-a transmis jucătorilor să rămână muncitori și răbdători, iar succesul se va arăta la un moment dat.

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„Deși am evoluat 10 ani în Europa, în doar trei ani petrecuți în Arabia Saudită am câștigat mai mulți bani decât întregul deceniu petrecut pe continentul european. Aveți răbdare și așteptați-vă momentul. Va veni și șansa voastră. Rămâneți concentrați. Continuați să munciți și aveți încredere”, a transmis Ighalo.