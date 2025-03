Fostul atacant al naționalei României anunță ce probleme vor avea ”tricolorii” la meciul cu San Marino: ”E chinuitor”

Viorel Moldovan (52 de ani) nu concepe un alt rezultat în afară de victorie pentru ”tricolori” în San Marino – România. Ei vor juca astăzi în etapa a doua din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, de la ora 21:45.

Viorel Moldovan, mesaj către elevii lui Mircea Lucescu înainte de San Marino – România

Totuși, fostul mare atacant al echipei naționale i-a avertizat pe elevii lui Mircea Lucescu. Le-a comunicat acestora că trebuie să trateze partida cu seriozitate, deoarece la astfel de întâlniri gruparea mai slabă se mobilizează pe fază defensivă și închide spațiile pentru atacanții care evoluează cu spatele la poartă.

ADVERTISEMENT

”Trebuie să câștigi jocul, trebuie să fim serioși. Nu mă gândesc la altă variantă. Trebuie să avem altă reacție de orgoliu. Pe astfel de adversari trebuie să-i tratezi cu seriozitate.

Dacă vom fi serioși și vom realiza că nu am făcut un meci bun cu Bosnia, trebuie să ne revanșăm. Eu nu știu dacă am jucat cu San Marino. De multe ori, la astfel de meciuri e chinuitor. E greu de găsit spațiul pentru atacanții care joacă fiind cu spatele la poartă”, a explicat Viorel Moldovan, conform .

ADVERTISEMENT

Concluziile lui Viorel Moldovan despre eșecul cu Bosnia și Herțegovina

Omul cu 25 de goluri și 70 de selecții pentru România a analizat și : ”Am fost surprins de începutul foarte bun al lor. Au și marcat. Au încercat un presing agresiv. Au avut doar acea situație de la gol. La noi a lăsat de dorit eficiența. Dacă egalam, poate întorceam meciul în favoarea noastră. Golul face diferența. Am avut repriza a doua foarte bună. Am dominat, dar fără incisivitate, fără să găsim soluții. S-au apărat foarte bine.

… Acum nici nu mai știu cum să apreciez. E clar că mingea îl atinge în mână pe jucătorul Bosniei. Eu am văzut clar henț. Sunt arbitri care te pot lumina. Acum regulamentul poate fi interpretat. ( ) A avut execuția aia când a pivotat, a avut două opțiuni, dar a ales să tragă la poartă. S-a văzut lipsa de coordonare.

ADVERTISEMENT

El a jucat 6 minute, nu a mai evoluat din decembrie. Un pic se vede. E și o chestiune mentală. Per total, Drăguș cred că a făcut un meci bun, având în vedere situația lui. El chiar a făcut un meci bun. Nu a marcat. Se spune că din jumătate de ocazie trebuie să dai gol. (n.r.- despre golul Bosniei) Acolo ne-au și prins pe călcâie. Ne-au surprins apărarea, parcă am fost adormiți”.

ADVERTISEMENT