Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fostul atacant al naţionalei României crede într-o minune: “Nu mă gândesc la baraj! Încă avem şanse la calificarea directă! Putem bate Austria şi Bosnia”

Care mai sunt șansele României pentru a se califica la Campionatul Mondial din 2026? Fostul atacant al lui Dinamo a dat verdictul: „Sunt unul dintre acei nebuni”
Ciprian Păvăleanu
15.09.2025 | 10:25
Fostul atacant al nationalei Romaniei crede intro minune Nu ma gandesc la baraj Inca avem sanse la calificarea directa Putem bate Austria si Bosnia
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mihalcea crede într-o minune făcută de „tricolori”. Foto: Colaj FANATIK

Adrian Mihalcea, fost fotbalist la Dinamo și echipa națională a României și actual antrenor la UTA Arad, nu și-a pierdut încredere în naționala României. Tehnicianul crede în surpriza pe care o pot realiza „tricolorii”.

Adrian Mihalcea a dat verdictul despre prestația „tricolorilor”: „Nu s-au ridicat la un nivel bun”

Deși naționala României a dezamăgit majoritatea suporterilor în urma acțiunii din luna septembrie, Adrian Mihalcea este unul dintre puținii oameni ce nu și-au pierdut încrederea. Antrenorul de la UTA este conștient că „tricolorii” au avut prestații slabe contra Canadei și a Ciprului, însă continuă să creadă în calificarea la Campionatul Mondial.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul atacant de la Dinamo și echipa națională a României a dezvăluit care ar trebui să fie mentalitatea fotbaliștilor: „Nu am avut jucători care să se ridice la un nivel bun al competiției, nu am arătat aceeași unitate pe care am avut-o anii trecuți. Din păcate, sunt și jucători care sunt într-o perioadă mai grea a carierei lor, iar acest lucru s-a văzut.

Eu nu mă gândesc la baraj, sunt unul dintre nebunii care mai speră. Dacă ne-am gândi direct la baraj, ar însemna că nu suntem profesioniști. Haide să tratăm serios următoarele meciuri, nu mai avem nimic de pierdut, pentru că șansele noastre sunt mici. După această dublă din octombrie vom ști mai multe lucruri, dar eu m-aș baza pe aceste două meciuri. Grele, importante, dar sunt de bătut aceste două echipe. 

M-aș gândi mai mult să câștigăm primul meci, nu să ne gândim tocmai în martie anul viitor. E mult mai important ce se întâmplă în octombrie decât ce se întâmplă în martie. Barajul îl avem, de ce să nu încercăm să facem surpriza? N-ar fi prima dată”, a spus Adrian Mihalcea la FANATIK SUPERLIGA.

„Acum înțeleg cum ai salvat Slobozia”. Adrian Mihalcea, mentalitate de campion în antrenorat

Adrian Mihalcea a ajuns la UTA după ce a reușit performanța de a promova cu Slobozia în prima ligă și să o salveze de la retrogradare în următorul sezon. Observând optimismul debordant de care dă dovadă tehnicianul, Robert Niță atras concluzia: „Mister, acum înțeleg cum ai reușit să salvezi Slobozia”, a spus analistul permanent al emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

„Eu niciodată nu m-am recunoscut învins, chiar și când șansele erau foarte mici. Dacă transmiți acest lucru, cei de sub tine vor înțelege mesajul tău. Ce ne oprește să batem Austria și Bosnia? Jocul din această acțiune nu a fost unul bun, dar asta nu înseamnă că nu ne putem ridica nivelul în octombrie.

Sunt aceiași jucători care acum un an s-au calificat de pe primul loc în Nations League și au participat la un turneu final, de ce n-ar putea reveni la aceeași formă? Va mai trece o lună peste ei și vor fi mult mai bine din punct de vedere fizic și tactic. Haideți să încercăm măcar!”, a conchis Adrian Mihalcea.

Adi Mihalcea pune presiune pe tricolori după rușinea din Cipru

