Fostul atacant al naționalei României, înjurat și la 22 de ani de la “coșmarul” cu Danemarca: “Ne-ai nenorocit la Copenhaga!”

O ocazie irosită într-o întâlnire cu Danemarca, ce s-a dovedit decisivă în ratarea calificării la EURO 2004, încă . Fostul atacant al echipei naționale a României este în continuare înjurat pe stadioane.

ADVERTISEMENT

Florin Bratu este înjurat pentru o ratare dintr-un meci cu Danemarca

Invitat special la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, Florin Bratu a dezvăluit faptul că deși au trecut aproape 22 de ani de la acel moment, încă i se amintește ratarea uriașă din jocul de la Copenhaga.

”Încă mă mai înjură lumea pe stradă pentru ratarea aia de la Copenhaga. Mă duc acum prin provincie cu CS Dinamo, am jucat la Câmpulung acum o lună și jumătate, am câștigat 3-2, era plină tribuna din spatele meu și 2-3 oameni numai asta strigau: ‘Ne-ai nenorocit Bratone la Copenhaga. N-ai dat gol’.

ADVERTISEMENT

Serios, să-i întrebi pe Johnny Culina și pe Dănciulescu care era în tribună. Stai că mi-am adus aminte că mai strigau ceva: ‘Acum ne dai gol, la Copenhaga n-ai dat’. Meciul acela de la Copenhaga reprezintă unul dintre cele mai mari regrete ale carierei”, a declarat Bratu.

În acel meci cu Danemarca, în care ”tricolorii” aveau nevoie de victorie pentru a se califica la turneul final, Bratu a ratat o ocazie mare în minutele de prelungire, la scorul de 2-1 pentru România. Din acea fază a ieșit celebrul corner executat rapid de Dorinel Munteanu și în care nordicii au recuperat balonul, iar pe contraatac au înscris golul egalizator.

ADVERTISEMENT

Cum i-a ”furat” un titlu de campioană marii rivale Steaua

Tot în cadrul emisiunii ”FANATIK Dinamo”, pentru felul în care sărbătorea golurile marcate, și-a amintit de victoria din meciul Dinamo – Steaua 2-1, din returul sezonului 2007/2008, în care a marcat un gol și i-a privat pe rivali de câștigarea titlului.

ADVERTISEMENT

”N-am cum să uit. La ce presiune a fost la acel meci. Am rămas în inimile suporterilor dinamoviști, mai ales că era Eternul Derby. Ei se bazau pe o victorie cu Buzău în ultima etapă, iar CFR cu U Cluj. Noi am avut o presiune foarte mare atunci pentru a prinde locul 3. Nu avusesem un parcurs atât de bun, până în ultimele 4 etape.

Când antrenorul nostru, Cornel Țălnar, a făcut foile de meci atunci, când a anunțat executanții de penalty Dănciulescu era primul, apoi eu. Când a obținut penalty am văzut că nu prea voia să bată și i-am zis să mă lase pe mine. Am dat gol și în repriza secundă i-am dat pasă de gol. A fost un meci special”, a povestit Florin Bratu.

ADVERTISEMENT

Câte goluri a marcat Florin Bratu la naționala României

În vârstă de 45 de ani, Florin Bratu a marcat două goluri în 14 apariții în tricoul naționalei României. Fostul atacant a reușit să câștige titlul în România cu Rapid București, dar și în Bulgaria alături de Litex Lovech. În prezent, Florin Bratu este antrenor și o pregătește pe CS Dinamo în liga secundă.