Fostul atacant de la Dinamo și-a cerut în căsătorie iubita după 4 luni de relație! ”Am spus da”

Liviu Ganea a cerut-o în căsătorie pe Alice Bodescu. Au trecut doar câteva luni de când cei doi au confirmat faptul că formează un cuplu și iată că acum au în plan deja să își unească destinele.

Cine este Alice Bodescu

Pe Liviu Ganea îl știm deja foarte bine. Vorbim despre un fost campion al României cu Dinamo, dar și CFR Cluj. În prezent, tânărul este patronul unei afaceri cu burgeri, dar nu a uitat deloc de fotbal.

Drept urmare, acesta este expert la postul Metropola TV. De cealaltă parte, Alice Bodescu, iubita sa, este fiica secretarului general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu. Aceasta mai este și realizatoarea de emisiuni de la Metropola Tv.

Ocupă acest post de cinci ani de zile și este extrem de apreciată pentru munca sa. De altfel tânăra, în vârstă de 30 de ani, a finalizat și cursurile Intact Media Academy, o școală de televiziune a grupului Antena.

Liviu Ganea a cerut-o în căsătorie pe fiica secretarului general adjunct al FRF

Și iată că pasiunile comune i-au adus pe cei doi împreună. Astfel, , Liviu Ganea a decis să facă pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Alica Bodescu.

Realizatoarea tv a publicat câteva imagini pe contul personal de socializare. Totodată, aceasta a confirmat faptul că acceptat cererea în căsătorie fără să stea prea mult pe gânduri. „Dovada că am spus «da» și el a supraviețuit”, a scris tânăra.

De cât timp s-ar cunoaște Liviu Ganea și Alice Bodescu, de fapt

Menționăm faptul că nu este clar de când cei doi formează un cuplu. Deși în mod oficial s-au afișat împreună în urmă cu patru luni, atât Liviu Ganea cât și Alice Bodescu ar fi testat terenul timp de aproape un an de zile.

Și iată însă că în final, cei doi au găsit echilibrul perfect. Realizatoarea tv îl face fericit pe , iar pasiunile comune par că au contat de asemenea când a venit vorba de cei doi.

Menționăm faptul că înainte să debuteze la Metropola Tv, tânăra era deschisă ca fiind o mare iubitoare de sport. Și iată că în ultimii ani, ea a reușit să câștige aprecierea publicului.

„Alice Bodescu este toată un zâmbet. Ea iubește sportul, ca și voi, și este pregătită să aducă în fața voastră o imagine nouă asupra celui mai dinamic și iubit domeniu”, este o parte din textul prin care postul o promova la debut pe fata secretarului general adjunct din FRF.