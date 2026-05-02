Fostul atacant de la FCSB, formă de zile mari în China. A ajuns la 4 goluri în 7 etape și și-a dus echipa pe locul 1. Video

În urmă cu trei luni, atacantul Alexandru Tudorie (29 de ani) , dar rămânea în China și semna cu Guangdong GZ-Power, din liga secundă. Mutarea a fost de bun august pentru fostul jucător de la FCSB, care a devenit idol la noua sa formație după ce a ajuns la 4 goluri înscrise.

Un nou gol marcat de fostul atacant de la FCSB

În etapa cu numărul 7 al ligii secunde din China, Guangdong GZ-Power a primit vizita formației Nantong Zhiyun, iar Tudorie a fost titular în linia de atac. Partida a început cu dominarea gazdelor, dar brazilianul Nikao a irosit o lovitură de la 11 metri.

Totuși, Guangdong a reușit să deschidă scorul în minutul 28, atunci când Alexandru Tudorie a reluat spectaculos cu capul din plonjon o minge centrată de Yu Hou și a dat startul petrecerii în tribune.

Pentru atacantul care a mai jucat în cariera sa printre altele la FCSB, Universitatea Craiova sau Petrolul este . De asemenea, Tudorie mai are în dreptul său și o pasă decisivă.

Românul a părăsit terenul accidentat

Lucrurile au decurs favorabil pentru Guangdong GZ-Power și mai departe, iar Nikao a dublat avantajul până la finalul primei reprize. Însă, pauza nu a fost un sfetnic prea bun pentru gazde, care au intrat pe vârfuri în partea secundă.

Nantong Zhiyun a profitat imediat și a redus din diferență prin Hui Xu (54), iar apoi a venit o veste proastă. În minutul 81, Alexandru Tudorie s-a accidentat și nu a mai putut continua jocul fiind înlocuit cu Jingbin Wang.

Până la final, gazdele au mai punctat o dată prin Ousmane Camara (90+5) și s-au impus cu scorul de 3-1. În urma acestui succes, formația lui Tudorie este lider în clasament, cu 18 puncte, patru mai multe decât formația pe care a învins-o în această rundă.