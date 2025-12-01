Fostul atacant de la FCSB pleacă de la echipă! Anunțul fotbalistului român care a dat zece goluri în acest sezon

ADVERTISEMENT

Alexandru Tudorie a avut un an excelent la Wuhan Town Three. Fostul atacant de la FCSB, Universitatea Craiova și Petrolul a reușit să marcheze zece goluri în 25 de partide, fiind cel mai bun marcator el echipei sale. Și nu doar al echipei sale, ci cel mai prolific fotbalist român din străinătate.

Alexandru Tudorie nu mai continuă la Wuhan

În ciuda acestei performanțe, Tudorie nu va continua și sezonul viitor la Wuhan.

Fotbalistul român, în vârstă de 29 de ani, și-a anunțat plecarea de la Wuhan. El a mulțumit chinezilor pentru experiența de acolo. A fost a treia lui perioadă în străinătate, după cele petrecute în Ucraina și Arabia Saudită. FC Voluntari, Sepsi, Oțelul Galați, FCSB, Petrolul, Universitatea Craiova, Arsenal Tula, Al-Adalah și UTA Arad sunt celelalte echipe din cariera fostului internațional de tineret.

A mulțumit tuturor pentru susținere

„Contractul meu cu Wuhan Three Towns se încheie și doresc să profit de acest moment pentru a-mi exprima recunoștința. Mulțumesc tuturor celor din club, colegilor de echipă, personalului, antrenorilor și, în special, fanilor pentru toate momentele frumoase pe care le-am împărtășit.

Vă mulțumesc pentru sprijin, energie și atmosfera de neuitat. Sunt mândru de fiecare gol, fiecare meci și fiecare provocare pe care am înfruntat-o împreună. Wuhan va rămâne întotdeauna un capitol special în cariera mea și în inima mea. Să toastăm pentru noi începuturi, dar cu o profundă recunoștință pentru tot ce am trăit aici”, a punctat atacantul român. Echipa lui s-a clasat pe locul 13 în campionat, din 16 formații.

Mitriță e vedetă la Zhejiang Professional

Cel mai bine a terminat sezonul echipa lui Mitriță – Zhejiang Professional. Acesta s-a clasat pe locul 7, fără drept de participare în vreo competiție internațională.

Mitriță a jucat 16 meciuri, în care a reușit opt goluri și șapte pase de gol.Fotbalistul transferat de la Craiova a fost al treilea marcator al echipei sale, în condițiile în care a jucat doar o jumătate de sezon. Mitriță are contract cu Zhejiang până în iunie 2028, când va avea 33 de ani.

Yunnan Yukun, echipă la care joacă Andrei Burcă și Alex Ioniță a terminat pe locul opt, la egalitate de puncte cu Zhejiang, dar cu golaveraj mai slab. Burcă a jucat nouă meciuri, toate integralist și n-a marcat niciun gol.

Alex Ioniță, cel mai vechi român din China, care a promovat cu echipe din liga secundă, a avut 25 de apariții, din 30 posibile. El a punctat de trei ori și a dat patru pase de gol pentru formația sa.

Campionatul Chinei a fost câștigat de Shanghai Port.