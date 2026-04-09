Fostul atacant de la Inter și AC Milan, cuvinte fabuloase despre Mircea Lucescu: „Era ca un tată. Un profesor de fotbal”

Fostul atacant italian Maurizio Ganz (57 de ani) a reacționat după decesul lui Mircea Lucescu. „Vârful” a lucrat sub comanda lui „Il Luce” la Brescia, în sezonul 1991-1992, unul extraordinar atât pentru echipă, care a promovat în Serie A, cât și pentru atacantul italian, care a punctat de 19 ori, fiind golgheterul campionatului.

Maurizio Ganz a vorbit despre perioada în care a lucrat cu Mircea Lucescu la Brescia. „Era ca un tată pentru toți jucătorii și un antrenor minunat, un profesor de fotbal. Un pionier al fotbalului modern. La Brescia, ne antrenam într-o tabără militară, înconjurată de 30-40 de plopi, și jucam zece la zece, trebuia să avem grijă, să nu ne lovim de pomi.

A avut tot timpul o abordare pozitivă în fotbal și ne-am distrat. Ajungeam în cantonament – și asta nu se întâmpla tot timpul – cu bucuria de a mă antrena și de a munci din greu. Așteptam cu nerăbdare următorul antrenament”, a declarat italianul pentru postul de televiziune RSI, citat de . .

Cine este Maurizio Ganz

Lansat în fotbal de Sampdoria, Maurizio Ganz a mai evoluat pentru Monza și Parma înainte de a semna cu Brescia în 1990. După sezonul fantastic pe care l-a avut sub comanda lui Mircea Lucescu, italianul s-a transferat în Serie A, la Atalanta, unde avea să rămână până în 1995, când a semnat cu Inter Milano. Ganz a marcat de 39 de ori în 98 de meciuri pentru „nerazzurri”, contribuind la parcursul echipei în ediția 1997-1998 a Cupei UEFA, pe care Inter avea să o câștige.

În momentul în care Inter ridica trofeul însă, Ganz nu se mai afla la echipă, deoarece se transferase la marea rivală AC Milan, cu care devenea campion în sezonul 1998-1999 din Serie A. Așadar, atacantul nu a mai colaborat și la . După împrumuturi la Venezia și Atalanta, atacantul s-a despărțit de „rossoneri” în 2001 și a mai evoluat pentru Fiorentina, Ancona, Modena, Lugano (Elveția) și Pro Vercelli înainte de a se retrage în 2007, la vârsta de 38 de ani. Ganz a fost convocat de două ori la echipa națională a Italiei, în 1993, însă nu a debutat în tricoul „Squadrei Azzurra”.