Fostul atacant de la Rapid a semnat cu revelația SuperLigii! Anunțul oficial al clubului

FC Argeș l-a transferat pe Kevin Luckassen. „Vulturii violeți” au până acum un sezon foarte bun în SuperLiga din postura de echipă nou-promovată. și , echipa din Trivale se află în prezent, după 11 meciuri jucate, pe locul 3 în clasament, cu 22 de puncte, la egalitate cu Rapid, ocupanta poziției secunde, și la doar două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Kevin Luckassen, prezentat oficial la FC Argeș: „Acum face parte din Familia Vulturilor”

Kevin Brobbey, cunoscut de fanii SuperLigii drept Kevin Luckassen, a fost prezentat oficial la FC Argeș, revelația primelor 11 etape din acest campionat: „FC Argeș și-a întărit atacul cu olandezul Kevin Brobbey, jucător în vârstă de 32 de ani. Crescut la juniorii lui AZ Alkmaar, Kevin a debutat în fotbalul mare la Ross County, în prima ligă scoțiană. Apoi, s-a transferat la Slovan Liberec, unde a evoluat timp de trei ani.

După experiențe la St. Polten (Austria), Northampton (Anglia) și Almere Omniworld (Olanda), atacantul născut la Eindhoven a ajuns în România. Sezonul bun de la Politehnica Iași l-a adus în atenția celor de la Viitorul Constanța. 9 goluri în 18 partide petrecute în tricoul marinarilor au fost de ajuns pentru a-i convinge pe turcii de la Kayserispor să îl achiziționeze.

ADVERTISEMENT

După 14 partide în Turcia, Kevin a mers împrumut la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Au mai urmat apoi experiențe la Rapid și UTA, pentru ca în 2024 să meargă în Arabia Saudită la Al-Batin. Ulterior s-a transferat la Gloria Buzău, reușind să marcheze 5 goluri în 11 partide.

În palmares, Brobbey are o Cupă a Olandei, cu Alkmaar, o Cupă a României, cu Sepsi, o Cupă și o Supercupă a Cehiei, cu Liberec. Noul atacant al Argeșului a evoluat și pentru naționalele U19 și U18 ale Olandei. 350.000 de euro este cota de piaţă a lui Kevin Brobbey, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com. Bine ai venit în Familia Vulturilor și mult succes în tricoul alb-violet!”, au anunțat piteștenii pe

ADVERTISEMENT

FC Argeș l-a adus pe Kevin Luckassen, fostul atacant de la Rapid, printre altele

Antrenorul piteștenilor a primit întăriri într-un compartiment în care echipa lui stă oricum destul de bine în acest moment. Este vorba despre cel ofensiv, unde „vulturii” se bazează acum și pe jucători precum Robert Moldoveanu, Caio, noua senzație a campionatului, Bettaieb, Mihai Roman, Matos, Tchassem sau Yanis Pîrvu.

ADVERTISEMENT

Conducerea lui FC Argeș a ajuns la un acord cu fotbalistul olandez cu origini ghaneze în vârstă de 32 de ani, care a fost deja prezentat la echipă. Astfel, urmează ca el să înceapă în scurt timp să se antreneze sub comanda lui Bogdan Andone. Așadar, este de așteptat ca, în momentul în care va ajunge la un nivel bun de pregătire fizică, să fie folosit de alb-violeți și în meciurile oficiale.

Evaluat în prezent de către site-ul de specialitate Transfermarkt la 350.000 de euro, Luckassen este liber de contract din momentul despărțirii de FC Buzău, echipă care la finalul sezonului trecut a retrogradat din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Kevin Luckassen ajunge deci la a șaptea echipă din România

Anterior, el a mai jucat și pentru alte formații din România, după cum s-a notat anterior. Atacantul a ajuns pentru prima dată în țara noastră în ianuarie 2020, atunci când a semnat din postura de jucător liber de contract cu Poli Iași.

Ulterior, a avut parte de experiențe la Viitorul Constanța, actualul Farul, Sepsi Sf. Gheorghe, Rapid, UTA și bineînțeles Buzău. Cel mai mult în fotbalul românesc a lucrat alături de Mircea Rednic, iar în tot acest timp a mai evoluat și în Turcia, la Kayserispor, și în Arabia Saudită, la Al-Batin.

Kevin Luckassen provine dintr-o familie de fotbaliști profesioniști. El este fratele lui Brian Brobbey, în prezent la Sunderland, fost la Ajax. De asemenea, mai are alți doi frați. Este vorba despre Samuel Brobbey, de la GVVV Veenendaal, și Derrick Luckassen de la Pafos, echipa de Champions League pentru care evoluează și românul Vlad Dragomir.

FC Argeș are planuri mari în Superliga

că are de gând să le dea mână liberă lui Bogdan Andone și Dani Coman pentru cel puțin trei sezoane. Așadar, se poate spune că în Trivale se dorește a fi implementat un proiect serios, pe termen mediu cel puțin, chestiune care a fost comparată într-o anumită măsură, păstrând proporțiile bineînțeles, cu ceea ce se întâmplă deja de mulți ani, în mod tradițional deci, la Arsenal.

„Eu sunt fan Arsenal, de mult timp. Am fiica aici în Londra de 13 ani și m-am lipit de echipa asta. (n.r. o echipă frumoasă, păcat că sunteți cam ‘loseri’ așa, nu câștigați nimic niciodată) Suntem foarte buni până cu câteva etape înainte de final, iar apoi, într-adevăr… Acolo a fost Arsene Wenger, iar Arteta, chiar dacă suntem ‘loseri’ în fiecare an, el rămâne. E o strategie corectă la Arsenal.

Încercăm să ieșim bine și cu FC Argeș și cu Arsenal. (n.r. dacă tot țineți cu Arsenal, n-ați încercat niciodată o colaborare?) Fiind atât de fericiți după meciul cu Universitatea, astăzi (n.r. duminică) la sfârșit, cu Dani Coman, am fi stat de vorbă cu Arteta.

O luăm încet, e devreme, locurile 3-4-5 sunt intermediare. Jocul mă încântă. Dani Coman și Bogdan Andone sunt foarte serioși. Am văzut momente în care i-au taxat pe jucători la antrenamente, când nu păreau cu mintea la ce li se explica acolo.

Toată lumea este foarte implicată și asta mă bucură, jocul. Nu știu dacă arătăm ca o echipă de play-off, dar arătăm bine”, a spus Cristian Gentea.