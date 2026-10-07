Fostul atacant din Bundesliga desființează „revoluția” lui Gică Hagi la națională: „Strategia a fost catastrofală! A dus la dezastru”

ADVERTISEMENT

Sergiu Radu, fost atacant în Bundesliga, la cel mai înalt nivel, a taxat strategia falimentară a lui Gheorghe Hagi din meciurile de Nations League. Ajuns la 49 de ani, Sergiu Radu a înscris în cariera sa 18 goluri în 69 de meciuri în prima ligă germană. Fostul atacant s-a stabilit în Spania, însă urmărește în continuare cu atenție meciurile României.

Fostul atacant din Bundesliga nu este de acord cu strategia pe care a ales-o Gică Hagi în Nations League

„În Suedia, la început, mi s-a părut că abordarea pe care am avut-o a fost OK, în ceea ce privește cum a așezat selecționerul echipa pe teren, cu 3 fundași centrali, având în vedere că ei jucau cu două vârfuri foarte, foarte periculoase și care puteau să pună mari probleme. Până la urmă, în acel meci am reușit să marcăm. Am pierdut, într-adevăr, pe niște greșeli. Pe noi ne-au omorât greșelile personale. Facem prea multe greșeli individuale care nu ar trebui să existe la acest nivel”, a declarat Radu la

ADVERTISEMENT

, iar cauza e una singură: lipsa de concentrare. „Jucătorii, când ajung de la echipele de club la echipa națională, parcă pică într-o stare de relaxare. Sunt cu foștii lor colegi, cu prietenii, e o atmosferă frumoasă la echipa națională și intervine o relaxare. Pentru că aceste greșeli pe care le fac la națională nu le vezi și la echipele de club”, explică fostul campion cu Rapid din 1999.

România a pierdut patru meciuri la rând în Nations League, deși Gică Hagi visa să câștige grupa

și tactica sa. Hagi a preferat să trimită în teren mai multe echipe „experimentale” pentru a vedea cine este demn de echipa națională și cine trebuie trimis acasă. Din păcate pentru fotbaliști, mulți au căzut examenul, alături de naționala României.

ADVERTISEMENT

„S-a dovedit a nu fi cel mai inspirat, pentru că m-am uitat la toate echipele naționale care au jucat 4 meciuri acum – niciuna dintre ele nu a gândit în acest mod, și anume să schimbi aproape o echipă întreagă de la un meci la celălalt, să lași unii jucători în tribună. Când stai în tribună, nu mai ești conectat la echipă, la vestiar, te antrenezi separat.

ADVERTISEMENT

Noi am apelat la această strategie, care pentru noi a fost catastrofală – pentru că jucătorii care au intrat ulterior mi s-au părut total neconectați. Toți acești factori au dus la dezastrul care s-a întâmplat”, a subliniat fostul atacant de la Energie Cottbus, Wolfsburg, Stuttgart și Koln. În concluzie, Sergiu Radu crede că România ar trebui să se bazeze pe un nucleu solid de jucători, fără prea multe improvizații.

ADVERTISEMENT

La fel ca și Ciprian Marica, Sergiu Radu nu crede că naționala României are jucători de calitate care ar putea să practice un fotbal de posesie, ofensiv, așa cum își dorește selecționerul Gică Hagi. „Este foarte greu ce încearcă Hagi să joace. Jucătorii care compun naționale dominatoare sunt pregătiți și antrenează acest sistem la echipele de club, au succes în acest sistem. Ce a cerut Hagi la echipa națională? Un presing sus, avansat, în care să încerci să recuperezi mingea cât mai repede pe faza de construcție a adversarului.

În momentul în care tu nu faci asta bine și nu o faci organizat, riști să alergi după minge 2-3 minute, ceea ce este foarte mult, să nu atingi mingea 2-3-4 minute, și să parcurgi distanțe foarte mari. Asta te va obosi și, când intri în posesia mingii, nu mai ești proaspăt pentru a fi periculos pe faza de atac și pe tranziție. Adică degeaba recuperezi tu mingea la un moment dat, că ești mort și nu mai poți să duci la cel mai înalt nivel tranziția, contraatacurile și să finalizezi”, a analizat fostul atacant jocul naționalei.