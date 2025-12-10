Fostul Balon de Aur l-a desființat pe Mohamed Salah: „Are creierul unui gândac!”

ADVERTISEMENT

Mohamed Salah a declanșat un adevărat „război” la Liverpool după declarațiile făcute la finalul meciului cu Leeds United. Egipteanul l-a criticat public pe antrenorul Arne Slot, care l-a lăsat pe bancă la mai multe partide, iar din acest motiv nu a făcut deplasarea pentru meciul din Champions League cu Inter, pe care „cormoranii” aveau să îl câștige cu 1-0. Fostul mare fotbalist Marco van Basten l-a criticat dur pe Salah.

Marco van Basten l-a „desființat” pe Mohamed Salah

Marco van Basten a sărit în apărarea conaționalului său, Arne Slot, și l-a atacat pe Mohamed Salah pentru afirmațiile făcute. „Aș spune că are creierul unui gândac. Dacă reacționează așa… S-a descurcat excelent în sezonul trecut, dar în actuala stagiune nu a jucat bine. A arătat rău în ultimele luni.

Îl consider pe Slot un om onest și direct. Nu se ferește de luptă și, până la urmă, nu spune nimic imprudent. Salah, în schimb, a început să îl atace și să reacționeze incorect”, a declarat fostul mare fotbalist la . Batavul se numără printre cele mai importante personalități din istoria fotbalului, cucerind de trei ori Balonul de Aur, în 1988, 1989 și 1992. Van Basten se află la egalitate din acest punct de vedere cu Johan Cruyff și Michel Platini, singurii jucători din istorie care au câștigat premiul de mai multe ori fiind Lionel Messi (8) și Cristiano Ronaldo (5).

Ce a declarat Mohamed Salah despre Arne Slot

La finalul partidei Leeds United – Liverpool 3-3, pe care a urmărit-o de pe bancă, Mohamed Salah a „explodat” în fața jurnaliștilor, criticându-l pe antrenorul echipei, Arne Slot. „Am spus de mai multe ori că aveam o relație bună cu antrenorul, iar, dintr-o dată, nu mai avem niciun fel de relație. Nu știu de ce, dar mi se pare, eu așa văd situația, că există cineva care nu mă mai vrea la club.

Nu mi-a venit să cred că am stat pe bancă 90 de minute! E pentru prima dată în cariera mea când sunt pe bancă trei meciuri la rând. Sunt foarte dezamăgit. Am făcut atât de multe pentru acest club de-a lungul timpului și în special în sezonul trecut. Acum stau pe bancă și nu știu de ce”, a spus egipteanul, conform .

Liverpool, victorie controversată cu Inter

În absența lui Mohamed Salah, Liverpool a obținut o victorie importantă în UEFA Champions League, 1-0 pe terenul celor de la Inter. Partida a fost însă una tensionată, cu un arbitraj extrem de controversat al germanului Felix Zwayer. Mai întâi, în prima repriză, .

Apoi, spre final, „cormoranii” au primit o lovitură de la 11 metri după ce Bastoni l-a ținut în careu pe Wirtz. Szoboszlai a transformat penalty-ul și a adus victoria pentru Liverpool, însă . La finalul partidei, .