Fostul campion al României, de nerecunoscut! S-a autopropus la FCSB, dar a ajuns acum să ia o căruță de goluri în Cupă: „Mereu mi-a plăcut ‘papa’! Și așa gras mi-am făcut treaba”. Update

Victor Râmniceanu (34 de ani), campion al României cu Viitorul, în 2017, a început ca titular meciul dintre , Goalkeeperul a fost aproape de nerecunoscut.

UPDATE: Râmniceanu, savuros la declarații după Agricola Borcea – Petrolul 0-3: „Mi-au plăcut sarmalele”

Ieșit din formă și accidentat, Victor Râmniceanu a reușit să rămână pe teren până la finalul meciului Agricola Borcea – Petrolul 0-3. La final, goalkeeperul a debordat de sinceritate și a făcut show la declarații.

„Încă mai pot. Nu mai am ambiție, dar aș mai putea juca la nivel înalt. Dar nu mai am ambiția necesară. Și, decât să păcălesc fotbalul la nivel înalt, am ridicat mâna și îi las pe alții.

Așa am fost tot timpul. Mi-a plăcut papa. Mi-au plăcut sarmalele și când eram la nivel înalt. Am 2-3 kilograme în plus, nu îmi e rușine, dar și așa, gras, mi-am făcut treaba.

Am o întindere la picior, m-am accidentat ieri la antrenament, dar chiar și așa am jucat. Era păcat să nu joc un asemenea meci cu o echipă bună, de tradiție, un meci televizat. Mi-era dor să apar la TV.

(n.r. – despre meciul cu FCSB) E campioana României. Sperăm să jucăm cu ei aici, să vadă lumea o echipă de Liga 1 și sper să nu ne facem de râs. Cum nu nici în seara asta zic că nu ne-am făcut de râs”, a declarat Victor Râmniceanu, după Agricola Borcea – Petrolul 0-3.

Victor Râmniceanu, de nerecunoscut. Fostul campion al României și-a pierdut forma de odinioară

Victor Râmniceanu, fotbalist cu meciuri în prima ligă la Concordia Chiajna, Sepsi, FC Voluntari și campion cu Farul (ex-Viitorul), a ajuns să joace în Liga 3, la Agricola Borcea, echipă calificată în grupele Cupei României Betano.

În prima etapă, călărășenii au primit vizita Petrolului, iar goalkeeperul în vârstă de 34 de ani a început meciul ca titular. Râmniceanu nu doar că nu se mai laudă cu silueta de altădată, dar nici nu mai apără la fel. Până în minutul 58, portarul primise deja trei goluri de la fotbaliștii ploieșteni.

„Fentează” antrenamentele și era să se accidenteze

Kilogramele în plus s-au simțit teribil pentru Victor Râmniceanu în partida cu Petrolul Ploiești și puteau chiar să îl coste scump. În minutul 29, portarul care a trecut și pe la Dinamo, a fost la un pas de accidentare.

După o degajare din alergare, Râmniceanu s-a așezat pe gazon, acuzând probleme musculare la coapsa piciorului drept. Goalkeeperul a continuat meciul, chiar dacă stafful celor de la Agricola Borcea l-au trimis la încălzire pe rezerva Leonid Groza (37 de ani).

Nu e de mirare că Râmniceanu e ieșit din formă. Conform , portarul echipei din Liga 3 nu participă la toate ședințele de pregătire. El se antrenează alături de colegi doar o dată pe săptămână, dar e lider în vestiar, alături de Daniel Novac, care a jucat în Liga 1 la Sportul, Concordia, Poli Iași, FC Voluntari și Chindia.

La Agricola evoluează și Mijlocașul a început ca titular partida de pe „Centralul” din Borcea.

În 2018 s-a autopropus la FCSB: „Nea Gigi, transferă-mă că te fac campion”

Pe 4 decembrie, Agricola Borcea va da piept în etapa a doua a Cupei României Betano cu FCSB, formație la care, în urmă cu șase ani, Victor Râmniceanu s-a autopropus.

„Râmniceanu mi-a dat mesaj şi mi-a zis: ‘Nea Gigi, transferă-mă la Steaua că te fac campion, cum am făcut-o pe Viitorul (n.r. – actuala Farul)’”, declara Gigi Becali în februarie 2018.