Fostul campion care a ajuns de 13 ori la dezintoxicare. Mama sa i-a cumpărat inclusiv un loc în cimitir, dar finalul a fost unul fericit

Brandon Novak, fost campion al skateboardingului american, s-a luptat cu dependența de heroină. A urmat o perioadă dezastruoasă în viața sa, dar în final, acesta a reușit să se redreseze.

Cum a ajuns Brandon Novak dependent de droguri

Depedența sa a durat nu mai puțin de două decenii. Totodată, fostul campion a ajuns la patru supradoze, a petrecut ani întregi pe stradă, iar de 13 ori a fost internat în centre speciale pentru tratament.

Chiar el a recunoscut că a luat-o pe drumul greșit încă din adolescență. La 14 ani a devenit primul skateboarder din lume sponsorizat de Gatorad. A urmat apoi o perioadă cu adevărat fabuloasă.

Brandon Novak călătorea alături de Tony Hawk, apărea în filme și trăia visul oricărui adolescent. Evident, existau și mici escapade cu droguri, dar și cu alcool, care în timp s-au transformat în dependențe.

Mama fostului campion i-a cumpărat loc de veci

Având în vedere că a ajuns să consume destul de mult substanțe interzise, acesta a fost concediat din echipele de skate. La un moment dat a fost arestat, părăsit de prieteni și a rămas și fără bani.

Brandon Novak a fost internat de 13 ori la dezintoxicare. Mama sa, de profesie fizician, a vândut trei case pentru a putea să-i cumpere tratamentul necesar, dar și pentru a putea susține financiar internările sale.

Mai mult de atât, femeia i-a cumpărat și un loc de veci adolescentului. Acesta a ajuns în punctul în care locuia pe străzi și vindea tot ce avea, doar pentru a putea să-și asigure o nouă doză.

Cum și-a revenit Brandon Novak

În primăvara anului 2015 însă, viața fostului campion avea să se schimbe. Acesta a luat din nou și a intrat pentru a 13-a oară într-un centru de tratament. De această dată însă, nu a mai fugit și, spune el, a avut un moment de claritate.

A urmat un program strict de 90 de zile, iar mai apoi un an de recuperare. Astfel, pentru prima oară în 21 de ani, tânărul era în sfârșit ”treaz”. „Nu a fost o minune. A fost un efort disperat, ultimul posibil”, a menționat acesta.

În prezent, Brandon Novak de ani buni și chiar dacă nu a mai revenit în sport, a început să scrie cărți. Totodată, el a devenit consilier pentru dependenți și fondator al unor case de recuperare pentru bărbați.

Deși provenea dintr-o familie bună și ar fi putut să facă multe încă din adolescență, acesta a subliniat faptul că dependența nu ține niciodată cont de educație, origini sau bani. Iar asta a trăit-o pe pielea sa.

„Boala nu discriminează. Poate lovi pe oricine, de la Casa Albă la celula de închisoare”, se arată într-o postare de-a lui Novak de pe pagina sa personală de social media.