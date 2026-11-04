Fostul campion cu FCSB a fost prezentat oficial în Liga a 4-a

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Gabriel Iancu (32 de ani) pare că se apropie ușor de momentul retragerii din fotbal. Chiar dacă el nu mai reușește să se impună la un nivel bun, iubirea pentru fotbal îl face să-și dorească să continue să joace, indiferent de locul unde o face. După ce nu a reușit în Liga a 2-a din România, la Concordia Chiajna, fostul campion cu FCSB și Viitorul Constanța a fost prezentat în Liga a 4-a din Spania, la echipa FC Terrassa.

Gabriel Iancu a semnat în Liga a 4-a din Spania! A fost prezentat oficial la FC Terrassa

Deși pare o glumă de pe internet, chiar acesta este numele noii echipe cu care a semnat Gabriel Iancu. Aceasta se situează pe locul 4 în seria sa din Liga a 4-a din Spania, iar valoarea de piață a întregului lot este de 2,78 milioane de euro, sumă la care românul contribuie cu 150.000 de euro, cota sa pe Transfermarkt. Doar trei străini se aflau la FC Terrassa înainte de transferul lui Gabi Iancu, care acum a devenit al patrulea. Spaniolii mai au în lot un stoper și un mijlocaș din Olanda, dar și un vârf de atac din Guinea-Bissau.

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Transferul său a fost anunțat oficial pe pagina pe Instagram a clubului, dar și pe site-ul oficial. Totuși, el va putea evolua pentru iberici abia începând cu luna ianuarie: „Gabriel Iancu este noul jucător al echipei Terrassa FC! Atacantul român, cu o experiență în fotbalul european și la echipa națională a României, se alătură primei echipe după ce a ajuns la un acord cu clubul.

El este de patru ori campion al Ligii României și golgheter al competiției în sezonul 2019/2020, cu 18 goluri. De asemenea, noul nostru jucător are experiență în UEFA Champions League, UEFA Europa League și UEFA Nations League. Se antrenează deja alături de noii săi colegi și va putea debuta oficial începând cu data de 1 ianuarie. Bine ai venit, Gabi!”, au transmis spaniolii.

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Fostul campion cu FCSB și Viitorul Constanța nu s-a impus la Concordia Chiajna, în Liga a 2-a din România

Concordia Chiajna și-a alcătuit un lot cu experiență mare înaintea noului sezon de Liga a 2-a, având ca obiectiv principal promovarea în SuperLiga. Momentan, ilfovenii se află în grafic. Chiar dacă sunt pe locul 7, ei ar putea profita de faptul că echipe precum CSM Slatina sau Popești Leordeni, care se află în zona de play-off, nu au dreptul de promovare, astfel că primele echipe de sub linie ce pot ajunge în SuperLiga le-ar putea lua locul.

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Printre fotbaliștii experimentați aduși la Concordia s-a regăsit și Gabi Iancu, care El a avut nevoie de câteva zile în care să analizeze situația, însă El a jucat doar 6 meciuri pentru ilfoveni și a înscris un singur gol, împotriva lui CS Dinamo. Meciul cu Chindia Târgoviște din 10 octombrie a fost ultima sa apariție, iar pentru următoarele 4 meciuri, trei în campionat și unul în Cupa României, nu a mai făcut parte din lotul echipei pregătite de Adrian Scarlatache.

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De-a lungul carierei sale, Gabi Iancu a jucat pentru FCSB, Viitorul/Farul Constanța, Karabukspor, Termalica, Akhmat Grozny, U Craiova și FC Hermannstadt. Atacantul are în vitrină patru titluri de campion, trei cu FCSB și unul cu Viitorul Constanța, dar și un titlu de golgheter, în sezonul 2019/2020, pe vremea când juca pentru constănțeni. Iancu a bifat și 4 selecții la echipa națională a României.