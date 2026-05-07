Fostul campion cu FCSB, aproape de transfer!

Marius Ștefănescu a reușit să-și facă un nume în fotbalul din România pe când evolua la Sepsi, formație care acum este aproape de promovarea în SuperLiga României după doar un sezon petrecut în liga secundă.

Marius Ștefănescu e gata să revină în SuperLiga

Laszlo Dioszegi, patronul de la Sepsi, anunță că a discutat cu Marius Ștefănescu despre o posibilă revenire a acestuia în tricoul grupării din Covasna, iar totul ar putea să se oficializeze după finalul actualului sezon de Liga 2, fotbalistul fiind .

„Noi încă nu simțim bucuria promovării. Mai sunt 3 meciuri, mai avem nevoie de 4 puncte. Noi încă nu am discutat despre jucători noi. Suntem prudenți. Prima dată să vedem dacă promovăm. În acest caz, da, ne mai trebuie 3-4 jucători de valoare. Asta 100%.

În cazul în care rămânem în Liga 2, va trebui să avem o altă strategie. Nu mă gândesc însă la acest scenariu, prefer să fiu pozitiv. Mai sunt 4-5 jucători cărora trebuie să vedem dacă le prelungim contractele. Am zis prima dată să promovăm, apoi vom vedea noi.

Am discutat cu Marius Ștefănescu, așa este, dar i-am transmis lui Attila Hadnagy (n.r. președintele lui Sepsi) să așteptăm mai bine finalul sezonului și apoi vom vedea. Dacă vom câștiga cu Steaua, iar marți (n.r. 12 mai) obținem un punct cu Voluntari, atunci de miercuri putem vorbi despre transferuri”, a spus Laszlo Dioszegi pentru .

Marius Ștefănescu a refuzat-o pe Dinamo după aventura la FCSB

de la Sepsi cu mari speranțe, însă mijlocașul ofensiv nu a reușit să se impună în sistemul formației bucureștene și a fost lăsat să plece în Turcia, în vara trecută. Totuși, acesta a fost inclusiv pe lista celor două mari rivale din capitală, Rapid și Dinamo.

Giuleștenii l-au dorit pe vremea când acesta era încă la Sepsi, dar Gigi Becali a plusat și astfel l-a convins să accepte propunerea formației roș-albastre. Cei de la Dinamo l-au vrut în vară, înainte de plecarea în Turcia, la Konyaspor, când era o discuție pentru a fi inclus în afacerea care-l trimitea pe Dennis Politic la gruparea patronată de Gigi Becali. Ștefănescu a preferat însă propunerea din afara României și a mers în cele din urmă în Super Lig.