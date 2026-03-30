Fostul campion cu FCSB, așteptat să se întoarcă în România: ”Tot acasă e cel mai bine”

ADVERTISEMENT

Intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali, extrema Marius Ștefănescu s-a despărțit de FCSB în vara anului trecut, după ce a ieșit campion cu ”roș-albaștrii”. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a plecat în Turcia, dar nu a reușit să se impună nici acolo și ar putea să se întoarcă în România.

Marius Ștefănescu , dar nu a avut dreptul să semneze cu o altă formație, deoarece în startul sezonului a apucat să joace câteva meciuri și pentru FCSB. În aceste condiții, jucătorul este așteptat ca în vară să semneze cu Sepsi, pentru care a mai jucat între 2018 și 2024, dacă formația covăsneană va reuși promovarea în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

”Ștefănescu e un jucător despre care am spus și când a plecat că e oricând binevenit. El s-a simțit cel mai bine aici, cred, a dat și cel mai bun randament al lui. Noi așteptăm, ne focusăm numai pe campionat, să fim promovați cât mai repede. Nu am luat legătura. Până în vară oricum nu poate să joace, că a fost deja la două echipe.

O să luăm legătura cu el, e binevenit. Eu zic că aici s-a simțit cel mai bine. Tot acasă e cel mai bine. Dacă o să trecem de etapele astea, 100% o să stăm de vorbă cu el și sper să putem să ne înțelegem. Așteptăm să fim siguri de promovare, apoi putem să luăm legătura și cu Ștefănescu și cu alți jucători”, a declarat Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi, pentru .

ADVERTISEMENT

Cifre modeste în Turcia

Marius Ștefănescu a impresionat în tricoul celor de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, iar în vara anului 2024 a fost achiziționat de FCSB. Patronul Gigi Becali a plătit la acel moment suma de 1,3 milioane de euro pentru aducerea sa.

ADVERTISEMENT

Jucătorul de bandă dreaptă nu a făcut față presiunii venite din partea latifundiarului din Pipera și a avut evoluții modeste la FCSB. Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu el și, după un singur sezon în care a câștigat titlul, Ștefănescu .

ADVERTISEMENT

Însă, nici în Turcia nu a reușit să impresioneze. În cele 11 meciuri jucate, opt în campionat și trei în Cupă, a marcat un singur gol. În total a prins 255 de minute la Konyaspor, iar în urmă cu o lună a decis să-și rezilieze contractul.

Sepsi, visează la revenirea în SuperLiga după un singur an

Deși în stagiunea 2024-2025 a fost la un pas să prindă play-off-ul SuperLigii, Sepsi a ajuns în cele din urmă în play-out și de acolo a început coșmarul. Formația patronată de Laszlo Dioszegi a luat-o pe o pantă descendentă și în cele din urmă a retrogradat în Liga 2.

ADVERTISEMENT

Covăsnenii s-au scuturat după dezamăgirea cumplită și și-au stabilit imediat ca obiectiv revenirea în SuperLiga. Au intrat lejer în play-off-ul din eșalonul secund și , care asigură promovarea directă, la 5 puncte în fața celor de la FC Voluntari, aflați pe poziția a treia.