Sport

Fostul campion cu FCSB, așteptat să se întoarcă în România: ”Tot acasă e cel mai bine”

Un jucător care a ieșit campion cu FCSB în sezonul precedent este pe punctul de a se întoarce în România. Despre ce fotbalist este vorba și la ce echipă ar putea ajunge.
Traian Terzian
30.03.2026 | 22:50
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali, extrema Marius Ștefănescu s-a despărțit de FCSB în vara anului trecut, după ce a ieșit campion cu ”roș-albaștrii”. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a plecat în Turcia, dar nu a reușit să se impună nici acolo și ar putea să se întoarcă în România.

Marius Ștefănescu și-a reziliat în această iarnă contractul cu Konyaspor, dar nu a avut dreptul să semneze cu o altă formație, deoarece în startul sezonului a apucat să joace câteva meciuri și pentru FCSB. În aceste condiții, jucătorul este așteptat ca în vară să semneze cu Sepsi, pentru care a mai jucat între 2018 și 2024, dacă formația covăsneană va reuși promovarea în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

”Ștefănescu e un jucător despre care am spus și când a plecat că e oricând binevenit. El s-a simțit cel mai bine aici, cred, a dat și cel mai bun randament al lui. Noi așteptăm, ne focusăm numai pe campionat, să fim promovați cât mai repede. Nu am luat legătura. Până în vară oricum nu poate să joace, că a fost deja la două echipe.

O să luăm legătura cu el, e binevenit. Eu zic că aici s-a simțit cel mai bine. Tot acasă e cel mai bine. Dacă o să trecem de etapele astea, 100% o să stăm de vorbă cu el și sper să putem să ne înțelegem. Așteptăm să fim siguri de promovare, apoi putem să luăm legătura și cu Ștefănescu și cu alți jucători”, a declarat Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi, pentru gsp.ro.

ADVERTISEMENT
Cifre modeste în Turcia

Marius Ștefănescu a impresionat în tricoul celor de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, iar în vara anului 2024 a fost achiziționat de FCSB. Patronul Gigi Becali a plătit la acel moment suma de 1,3 milioane de euro pentru aducerea sa.

ADVERTISEMENT
Jucătorul de bandă dreaptă nu a făcut față presiunii venite din partea latifundiarului din Pipera și a avut evoluții modeste la FCSB. Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu el și, după un singur sezon în care a câștigat titlul, Ștefănescu a fost cedat la Konyaspor pentru 300.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Însă, nici în Turcia nu a reușit să impresioneze. În cele 11 meciuri jucate, opt în campionat și trei în Cupă, a marcat un singur gol. În total a prins 255 de minute la Konyaspor, iar în urmă cu o lună a decis să-și rezilieze contractul.

Deși în stagiunea 2024-2025 a fost la un pas să prindă play-off-ul SuperLigii, Sepsi a ajuns în cele din urmă în play-out și de acolo a început coșmarul. Formația patronată de Laszlo Dioszegi a luat-o pe o pantă descendentă și în cele din urmă a retrogradat în Liga 2.

ADVERTISEMENT

Covăsnenii s-au scuturat după dezamăgirea cumplită și și-au stabilit imediat ca obiectiv revenirea în SuperLiga. Au intrat lejer în play-off-ul din eșalonul secund și după disputarea primei etape se află pe locul secund, care asigură promovarea directă, la 5 puncte în fața celor de la FC Voluntari, aflați pe poziția a treia.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!