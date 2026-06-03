Sport

Fostul campion cu FCSB și Farul a rămas liber de contract! „Nu mai este jucătorul echipei noastre”

Fostul golgheter al Superligii, care are în palmares titluri de campion cu FCSB și Farul, a rămas fără echipă după finalul sezonului.
Bogdan Mariș
03.06.2026 | 10:31
Fostul campion cu FCSB si Farul a ramas liber de contract Nu mai este jucatorul echipei noastre
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Gabi Iancu (32 de ani) devine liber de contract după despărțirea de Farul. FOTO: Sport Pictures
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Farul a anunțat pe site-ul oficial despărțirea de Gabi Iancu (32 de ani), contractul atacantului cu gruparea constănțeană încheindu-se la finalul sezonului. Așadar, golgheterul Superligii din sezonul 2019-2020, care are în palmares și patru titluri de campion, devine liber de contract înainte de următoarea stagiune.

Gabi Iancu pleacă de la Farul. Atacantul devine liber de contract

Farul a anunțat oficial despărțirea de Gabi Iancu. „Atacantul Gabriel Iancu nu mai este jucătorul echipei noastre, după ce contractul acestuia a expirat. În vârstă de 32 ani, Gabriel Iancu revenise la formația noastră în iulie 2024, iar de atunci a evoluat în 35 de partide pentru alb-albaștri în toate competițiile, în care a reușit 2 goluri și o pasă decisivă.

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Mulțumim, Gabi, și succes mai departe!”, a transmis gruparea constănțeană pe site-ul oficial. Iancu a evoluat foarte puțin pentru Farul în sezonul recent încheiat, mai exact în doar 12 jocuri, fără să marcheze vreun gol. Flavius Stoican, care a plecat la rândul său de la Farul, l-a lăsat pe bancă pe atacantul de 32 de ani în „dubla” de la baraj contra Chindiei, pe care „marinarii” au câștigat-o cu mari emoții, la loviturile de departajare.

La ce echipe a evoluat Gabi Iancu. Atacantul are în palmares 4 titluri

Născut în București, Gabi Iancu a început fotbalul la Steaua, dar și-a încheiat junioratul la Academia Hagi și a debutat la nivel de seniori în tricoul Viitorului Constanța (actuala Farul). În ianuarie 2013, atacantul era transferat de FCSB cu 500.000 de euro, contribuind la cele trei titluri consecutive pe care echipa le-a cucerit în acei ani.

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După un împrumut în Turcia, la Karabukspor, Iancu a revenit în 2016 la Viitorul, unde a rămas timp de doar un sezon, în care echipa a câștigat titlul. După experiențe la Termalica (Polonia), FC Voluntari și Dunărea Călărași, Iancu a revenit din nou la gruparea constănțeană în 2019 și a devenit golgheterul Superligii, cu 18 reușite.

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În 2021 se transferă pentru 500.000 de euro în Rusia, la Akhmat Grozny, unde însă nu confirmă, fiind împrumutat în trei rânduri, la Farul, FC U Craiova și Hermannstadt. În 2023 semnează definitiv cu formația sibiană, însă după doar un an revine la Farul, grupare pentru care a evoluat de 5 ori în carieră. Atacantul are și 4 selecții la naționala României, toate în toamna lui 2020, în mandatul lui Mirel Rădoi.

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