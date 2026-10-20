Fostul campion în Olanda, fără milă la adresa lui Dennis Man: „Foarte multe pase înapoi!”

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PSV a cedat sâmbătă, 17 octombrie, cu 1-2 pe terenul celor de la ADO Den Haag. Dennis Man (28 de ani) a fost titularizat de antrenorul lui PSV Eindhoven, Peter Bosz, după aproape două luni. Karim El Ahmadi, fostul campion cu Feyenoord, rivala lui PSV, nu a avut milă de actuala echipă a internaționalului român și l-a acuzat pe fostul fotbalist al FCSB-ului de prea multe pase înapoi.

PSV, criticată de Karim El Ahmadi

Ghinion teribil pentru PSV în ultima etapă din campionat. ADO Den Haag, în calitate de gazdă, a câștigat meciul din weekend cu 2-1, profitând și de faptul că oaspeții au evoluat în inferioritate numerică cu puțin înaintea pauzei. Karim El Ahmadi, câștigător a 5 trofee cu Feyenoord, dintre care un titlu în 2017, a avut o reacție acidă după ce a văzut prestația fostei sale adversare în partida de pe teren străin. Fostul mijlocaș defensiv l-a menționat și pe Dennis Man în analiza sa, fiind critic la adresa extremei dreapta pentru maniera în care a jucat.

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„Sincer să fiu, nu mi s-a părut că PSV a jucat chiar atât de bine la început. E foarte ușor să spui că Joey Veerman și Saibari nu mai sunt aici. Trebuie să recunosc că, odată cu plecarea lui Saibari, pierdem un jucător capabil să creeze ceva din proprie inițiativă. Dennis Man a trimis foarte multe pase înapoi pe flancul drept. Eu nu-l consider pe Ayoni Santos un extrem stâng, ci un mijlocaș. Asta îi lipsește PSV-ului în acest sezon. În acest caz, ești foarte dependent de Van Bommel”, a declarat El Ahmadi, potrivit

Dennis Man, situație precară la PSV

Chiar dacă , în meciul tur contra Suediei, Dennis Man nu are nicio reușită pentru PSV în actualul sezon. Românul a fost titularizat pentru prima dată după zece partide, fiind schimbat la pauza meciului cu ADO Den Haag. El a avut un procentaj al paselor corecte de 84%, însă nu a câștigat niciun duel și nu a reușit să dribleze niciun adversar. Site-ul SofaScore . Transferat în vara lui 2025 de la Parma, Dennis Man a avut o contribuție importantă la titlul de campioană câștigat de PSV Eindhoven în stagiunea precedentă.

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Acum, românul se regăsește . În mercato de vară, numele său a fost legat de o posibilă revenire în Italia. După ce discuțiile cu Atalanta nu s-au concretizat, Man a fost foarte aproape de un transfer la Lazio. Nici mutarea la formația din Roma nu s-a înfăptuit, deși fostul selecționer al Italiei, Gennaro Gattuso, îl dorea foarte mult. PSV are marți seară un meci de top în Champions League, de la 22:00, contra lusitanilor de la Porto, după care va juca un derby cu Feyenoord duminică, 25 octombrie, de la 15:30.