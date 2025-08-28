Fostul campion cu Universitatea Craiova a făcut radiografia transferurilor lui Mihai Rotaru: “El este un real câştig!”

Universitatea Craiova are un început de sezon de senzație! Pe primul loc în SuperLiga după 7 etape, oltenii sunt calificați și în play-off-ul UEFA Conference League, acolo unde s-au impus în partida tur cu Bașakșehir cu scorul de 2-1. Ce spune Emil Săndoi despre transferurile făcute de „Știința” în această vară înainte de returul cu Bașakșehir.

Emil Săndoi face radiografia transferurilor făcute de Mihai Rotaru: “El este un real câştig!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, îi aduce aminte de el însuși. Totodată,

„(n.r. – Despre Romanchuk, lumea din Craiova spune că e noul Emil Săndoi al oltenilor) Chiar și eu, când m-am uitat la jocurile pe care le-a avut Craiova, și am zis că mai joacă și cu numărul 3. Eu am jucat o viață cu numărul 3, am reușit și eu niște goluri spectaculoase. Nu mi-au murit lăudătorii, știți că sunt un băiat modest, dar îmi aduc aminte că am reușit să marchez de la 25 de metri, din lovitură liberă.

Îmi place foarte mult de el, este un jucător echilibrat, un real câștig pentru Craiova. E adevărat, poate și ca fizic, constituție… M-aș bucura să realizeze de 10 ori mai mult decât ce am reușit eu să fac pentru Craiova. Mi-a amintit de mine, mulțumesc frumos.

(n.r. – Isenko) Pe Isenko putem să îl învinuim de golul de la Istanbul, dar în rest a avut niște intervenții cheie în unele momente. E adevărat, e un portar tânăr și se vede că nu are experiență. În unele momente mai este deficitar, dar are perspective. Toți am fost corectați când jucam. Dacă reușește să își corecteze greșelile pe care le mai face din când în când… Dacă mai ai și puțină șansă ca portar și greșelile nu apar pe tabela de marcaj, e și mai bine. Va fi o concurență acerbă, sunt trei portari foarte buni.

„A nimerit atacanții! Mă gândesc înainte de meciuri cu cine o să înceapă Rădoi”

(n.r. – Băluță, Teles, Mihnea Rădulescu) Cicâldău se mișcă foarte bine. El a avut niște probleme, dar să nu uităm că Cicâldău și Băluță sunt jucători de echipa națională până la urmă. Chiar dacă au avut accidentări sau transferuri care au fost nepotrivite… Craiova are o linie de mijloc cu un travaliu deosebit, au și talie, tehnică, ajung și la finalizare. Cicâldău are deja vreo 3 goluri, Băluță a fost decisiv, golul de la Trnava a venit după o execuție deosebită.

E concurență mare, să nu-l uităm pe Crețu! El vine din Arabia Saudită, dar să nu uităm că în campionatul trecut a fost prolific la finalizare. Lui Crețu îi e greu să prindă un loc de titular acum, la ce concurență este la Craiova.

(n.r. – A nimerit și atacanții) Aoleu, vă spun sincer că înainte de meciuri mă gândesc cu care dintre ei o să joace. Pe cuvânt de onoare, la realizările pe care le-au avut până acum… Să dea Dumnezeu să o țină tot așa. Se vede că au stofă! Nu sunt ei de același profil, cu toate că amândoi au o viteză de deplasare bună.

Poate că Nsimba speculează mai bine spațiile libere, poate că Assad intră mai bine în combinații. Amândoi sunt marcatori! Când te transferi la o echipă nouă și reușești să marchezi 5-6 goluri… Aoleu! Coechipierii îți dau o încredere cât mai mare, simți aprecierea lor și a publicului”, a declarat Emil Săndoi.