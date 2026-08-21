Sport

Fostul campion din SuperLiga și-a amintit cumpăna vieții: „Era să mor! Muream sigur”. Ce s-a întâmplat după operație

Gabi Iancu, în prezent la Concordia Chiajna, a vorbit despre cea mai mare dramă a carierei sale: o accidentare la genunchi care putea să aibă urmări tragice. Fotbalistul a povestit cu ochii în lacrimi prin ce a trecut.
Flaviu Popa
21.08.2026 | 15:10
Fostul campion din SuperLiga sia amintit cumpana vietii Era sa mor Muream sigur Ce sa intamplat dupa operatie
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Mihai Pintilii si Gabi Iancu in meciul de fotbal dintre FCSB si FC Viitorul, contand pentru Liga 1 Casa Pariurilor, desfasurat pe Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti, duminica 1 septembrie 2019.
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În 2014, Gabi Iancu juca la FCSB, moment în care suferea o ruptură de menisc. Puțină lume știe că accidentarea a fost mai gravă decât se credea și ar fi putut avea urmări catastrofale pentru fotbalist. Totul, după cum își aduce aminte Gabi Iancu, după ce rana s-a infectat la o săptămână după operație.

Gabi Iancu își aduce aminte de o adevărată cumpănă din cariera sa: momentul în care s-a accidentat cumplit

„M-am accidentat la FCSB, era domnul Gâlcă antrenor. Eram OK, jucam… Mă ciupise puțin pe la antrenament și am aflat că trebuie să mă operez. Era să mor. Muream sigur! Cam o săptămână am stat, cred că am făcut o infecție, nu știu exact ce s-a întâmplat.

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Eram foarte bine, inițial. După o săptămână de la operație, mi s-a umflat piciorul și am făcut 39 cu nu știu cât temperatură. Îmi venea să vărs, infecție”, își aduce aminte Gabi Iancu la Podcastul GSP „2 la 1” al Gazetei Sporturilor.

Fotbalistul mărturisește că în acea perioadă a slăbit aproximativ 7 kilograme, astfel că a necesitat o altă intervenție chirurgicală complicată.  „M-am dus la doctor, mi-a scos 70 de mililitri de mizerie din genunchi, se vedea că era galbenă. M-am dus acasă, am slăbit cred că vreo 7 kilograme în 7 zile. De vreo 3 ori m-am dus la doctor. A 3-a oară când m-am dus să-mi scoată din genunchi, s-a uitat medicul la mine, eram tras tot la față, nu prea mai puteam să vorbesc, eram leșinat. Și m-a operat iar”, și-a adus aminte fotbalistul.

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Această operație complicată a fost și motivul pentru care nu a mai jucat fotbal în perioada octombrie 2014 – martie 2015, fără ca multă lume să știe ce se întâmplă cu el. A fost momentul în care a simțit că nu mai poate juca fotbal la nivelul ridicat de altădată.

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Gabi Iancu își aduce aminte cu bucurie de momentul în care soția sa a născut, dar și când a câștigat campionatul

„S-a schimbat total starea mea. După prima operație, eram bine, puteam să flexez. După a doua operație, n-am mai putut să mișc piciorul, că mi-au cusut meniscul. Când ți-l coase, stai mai mult decât dacă ți-l curăță. Am stat mult… Eram bine, jucam, și nu am mai fost bine după aia”, și-a adus aminte Iancu.

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Fostul fotbalist al celor de la FCSB și Viitorul a avut, totuși, parte și de zile frumoase. Își aduce aminte cu drag, așadar, de momentul în care soția sa a născut. Desigur, nu puteau să lipsească de la capitolul amintiri golurile înscrise în competițiile europene, dar și momentul când Viitorul a câștigat campionatul.

Cele mai frumoase zile au fost când s-au născut copiii. Din carieră, golurile, ziua cu Tbilisi din preliminariile Champions League și golul de la Viitorul din penalty, contra CFR-ului, când am câștigat campionatul. Ca impact, cred că momentul Tbilisi bate titlul câștigat cu Viitorul. Eram mai mic și nu aveam atâta experiență, atâtea titluri… Până la penalty-ul ăla mai câștigasem câteva chestii și mă mai obișnuisem cu succesul”, a completat Iancu pentru sursa citată.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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