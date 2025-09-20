Sport

Fostul campion mondial și-a anunțat retragerea: „Este timpul să trec la altceva”. A fost implicat într-un scandal major

Un fost campion mondial și-a anunțat retragerea la vârsta de 37 de ani. Acesta a evoluat pentru mai multe cluburi uriașe din Europa pe parcursul carierei.
Bogdan Mariș
20.09.2025 | 21:38
Fostul campion mondial sia anuntat retragerea Este timpul sa trec la altceva A fost implicat intrun scandal major
Un fotbalist care a cucerit Cupa Mondială în 2014 alături de naționala Germaniei și-a anunțat retragerea. FOTO: Hepta

Fostul internațional german Jerome Boateng și-a anunțat retragerea din cariera de fotbalist la vârsta de 37 de ani. Fundașul care a petrecut un deceniu (2011-2021) la Bayern se despărțise în august de formația austriacă LASK Linz, pentru care jucase în sezonul precedent, inclusiv într-o „dublă” contra FCSB-ului din preliminariile Europa League.

Fostul campion mondial și-a anunțat retragerea! 

Jerome Boateng a decis să își anunțe retragerea printr-o postare pe contul oficial de Instagram. „Am jucat mult timp pentru cluburi mari și pentru ţara mea. Am învăţat, am câştigat, am pierdut şi am crescut prin toate acestea. Fotbalul mi-a dat multe, iar acum este timpul să trec la altceva! Nu pentru că trebuie, ci pentru că sunt pregătit.

Sunt recunoscător echipelor, fanilor și oamenilor care m-au susţinut. Şi, mai presus de toate, familiei mele, copiilor mei. Ei au fost întotdeauna alături de mine”, a transmis fostul internațional german, care a jucat un rol extrem de important în 2014, când „Mannschaft”-ul câștiga Cupa Mondială.

La nivel de club, Boateng a evoluat pentru Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern, Lyon, Salernitana și LASK. Alături de gruparea bavareză a cucerit de două ori UEFA Champions League, dar și o sumedenie de trofee interne: 9 titluri în Bundesliga, cinci Cupe ale Germaniei și două Supercupe.

Jerome Boateng, implicat într-un scandal major

În 2021, modelul Kasia Lenhardt, fosta iubită a lui Jerome Boateng, s-a sinucis într-un apartament din Berlin, la doar o săptămână după ce fotbalistul anunțase că relația s-a încheiat. Aceasta îl acuzase în repetate rânduri pe Boateng de violență fizică. În același an, germanul a fost găsit vinovat de agresiune asupra fostei iubite Sherin Senler, fiind obligat să plătească o amendă de 1.8 milioane de euro, redusă mai apoi la 1.2 milioane.

În 2024, revista germană Der Spiegel a publicat un email pe care mama lui Jerome Boateng îl trimisese în 2021 unei alte persoane, în timpul procesului pentru custodie dintre fotbalist și Sherin Senler: „De mulți ani, fiul meu abuzează femei, atât psihic, cât și fizic, iar acum Kasia Lenhardt s-a sinucis și el nu vrea să își asume consecințele acțiunilor sale”.

