Fostul campion mondial și-a anunțat retragerea: „Este timpul să trec la altceva”. A fost implicat într-un scandal major

Fostul internațional german Jerome Boateng și-a anunțat retragerea din cariera de fotbalist la vârsta de 37 de ani. Fundașul care a petrecut un deceniu (2011-2021) la Bayern se despărțise în august de formația austriacă .

Fostul campion mondial și-a anunțat retragerea!

Jerome Boateng a decis să își anunțe retragerea printr-o postare pe contul oficial de . „Am jucat mult timp pentru cluburi mari și pentru ţara mea. Am învăţat, am câştigat, am pierdut şi am crescut prin toate acestea. Fotbalul mi-a dat multe, iar acum este timpul să trec la altceva! Nu pentru că trebuie, ci pentru că sunt pregătit.

Sunt recunoscător echipelor, fanilor și oamenilor care m-au susţinut. Şi, mai presus de toate, familiei mele, copiilor mei. Ei au fost întotdeauna alături de mine”, a transmis fostul internațional german, care a jucat un rol extrem de important în 2014, când „Mannschaft”-ul câștiga Cupa Mondială.

La nivel de club, Boateng a evoluat pentru Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern, Lyon, Salernitana și LASK. Alături de gruparea bavareză a cucerit de două ori , dar și o sumedenie de trofee interne: 9 titluri în Bundesliga, cinci Cupe ale Germaniei și două Supercupe.

Jerome Boateng, implicat într-un scandal major

În 2021, modelul Kasia Lenhardt, fosta iubită a lui Jerome Boateng, s-a sinucis într-un apartament din Berlin, la doar o săptămână după ce fotbalistul anunțase că relația s-a încheiat. Aceasta îl acuzase în repetate rânduri pe Boateng de violență fizică. În același an, germanul a fost găsit vinovat de agresiune asupra fostei iubite Sherin Senler, fiind obligat să plătească o amendă de 1.8 milioane de euro, redusă mai apoi la 1.2 milioane.

În 2024, revista germană Der Spiegel a publicat un email pe care mama lui Jerome Boateng îl trimisese în 2021 unei alte persoane, în timpul procesului pentru custodie dintre fotbalist și Sherin Senler: „De mulți ani, fiul meu abuzează femei, atât psihic, cât și fizic, iar acum Kasia Lenhardt s-a sinucis și el nu vrea să își asume consecințele acțiunilor sale”.