Andrei Nicolescu, criticat dur de Giani Kiriță: „El decide transferurile, el face meniul la Săftica. Jucătorilor le este frică”

Dinamo a jucat sâmbătă seară în etapa a 3-a din play-off în deplasare cu FC Argeș. Piteștenii au fost aproape să smulgă toate cele 3 puncte, dar „câinii” au izbutit o remiză în cele din urmă. Giani Kiriță (49 de ani) a văzut meciul și nu a fost prea încântat de prestația fostei sale echipe. Fostul căpitan din „Ștefan cel Mare” vrea să vadă un alt Dinamo, criticându-l ulterior pe președintele Andrei Nicolescu (49 de ani).

Giani Kiriță, dezamăgit de Dinamo după 1-1 cu FC Argeș

. Giani Kiriță este dezamăgit de parcursul recent al „alb-roșilor” și a pus la zid strategia privind transferurile făcute, Dinamo optând să aducă în acest sezon mai mulți jucători care au evoluat foarte puțin înainte, din cauza accidentărilor. El consideră că echipa bucureșteană mai poate emite pretenții acum doar la Cupă, unde nu va fi prea ușor nici în acest caz.

„S-a zis «Mergem așa, vedem ce facem. Mai cârpim cu un jucător». S-a făcut o românească! Este foarte greu așa. Și, din păcate, unii nu înțeleg. Sper să batem și noi pe cineva în acest play-off, să avem măcar o victorie. Acum, pentru Dinamo, singurul obiectiv mai poate fi Cupa României. Dar și acolo este foarte, foarte greu”, a declarat Giani Kiriță pentru

Andrei Nicolescu, arătat cu degetul de Giani Kiriță după ce Dinamo a obținut doar un punct în play-off până acum

Ulterior, Giani Kiriță a avut un discurs vehement la adresa lui Andrei Nicolescu, acuzându-l pe oficialul dinamovist că este mult prea prezent și implicat în tot ceea ce ține de echipă. Fostul fotbalist român a contestat alungarea legendelor clubului din jurul acesteia și a spus că este nevoie de caractere tari pentru performanță.

„Am văzut că Nicolescu s-a luat și de legende, a vorbit de Vaișcovici. Păi nu ai voie să faci asta! Generația aceea este de legendă pentru Dinamo. Eu nu mă consider legendă. Sunt un jucător care a reprezentat echipa, care băga capul în gheata adversarului când auzea că este încurajat de fani și apoi mă urcam pe gard și cântam cu ei. Iar acum spun ce văd. Că dacă era bine, eram tot pe garduri și cântam cu fanii. Îmi spun părerea, una avizată, pentru că am 5 trofee la acest club.

La Dinamo, se pare că doar Nicolescu are voie să vorbească. El vrea să le facă pe toate. El vorbește, el decide transferurile, el face meniul la Săftica. Și parcă la Dinamo nu mai sunt câini roșii. Parcă și jucătorilor le este frică să vorbească după meciuri. Noi ieșeam mereu și puneam presiune. Dinamo este acum o echipă cuminte. Este nevoie de agresivitate, nu de bichoni. Noi eram pitbulli! Dar la Dinamo se pare că nimeni nu are voie să vorbească. Doar el. Mi-e frică să nu-l văd și pe la vreun reality show sau ceva de genul acesta. Este peste tot, doar el!”, a mai spus fostul fotbalist român, conform sursei menționate.

Giani Kiriță a dezvăluit de ce au picat negocierile cu Andrei Nicolescu

La mijlocul lunii trecute, Giani Kiriță a venit la FANATIK DINAMO, podcastul oferit în exclusivitate de FANATIK tuturor fanilor dinamoviști și nu numai. El a recunoscut că l-a sunat pe Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, pentru a-i sugera să vină la club și să-l ajute pe Zeljko Kopic, întrucât este posesor de licență și se poate implica la antrenamentele echipei.

Discuțiile s-au oprit însă destul de rapid, iar fostul mijlocaș român a explicat ce s-a întâmplat: „A fost singura întâlnire pe care am avut-o. Rămăsese să ne vedem, să vorbim, dar nu s-a mai întâmplat. Eu m-am oferit. Aș vrea să închid asta. Eu am făcut multe lucruri. Când s-a înființat DDB-ul, m-am dus la deschidere. M-am dus personal la Cluj. Când Dinamo era să retrogradeze, m-am dus să vorbesc eu cu băieții. Tot așa m-au chemat să îi ajut. Oriunde m-am dus pentru echipa asta!”, .

