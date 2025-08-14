Sport

Fostul căpitan al lui CFR Cluj visează la remontada cu Sporting Braga: ”Nu este o super echipă!”

CFR Cluj are o misiune dificilă în returul cu Sporting Braga, dar un fost căpitan al ardelenilor este convins că ”feroviarii” pot sa lovitura.
Traian Terzian
14.08.2025 | 14:16
Fostul capitan al lui CFR Cluj viseaza la remontada cu Sporting Braga Nu este o super echipa
Fostul căpitan de la CFR Cluj, încrezător înaintea returului cu Braga. Sursă foto: Flaviu Buboi/SPORT PICTURES

Deși CFR Cluj a pierdut jocul tur, scor 1-2, fostul căpitan din Gruia, Ricardo Cadu, este încrezător că trupa lui Dan Petrescu poate întoarce soarta calificării pe terenul lui Sporting Braga.

ADVERTISEMENT

Fostul căpitan de la CFR Cluj, convins că ardelenii pot produce surpriza cu Braga

În ciuda faptului că este portughez, Ricardo Cadu a dezvăluit faptul că își dorește ca CFR Cluj să meargă mai departe și a anunțat că va fi prezent pe stadion pentru a susține formația pregătită de Dan Petrescu.

”Da, voi merge la meci. Nu sunt împărțit. Vreau să câștige CFR, este echipa mea de suflet și vreau să câștige tot timpul. Am văzut meciul din tur, iar Braga a fost mai bună. CFR a avut câteva momente în care putea să dea gol, dar adversarii au fost mai buni.

ADVERTISEMENT

CFR poate să câștige meciul din Portugalia fără probleme. Braga este bună, dar nu este o super echipă. Braga nu trece prin cel mai bun moment, a avut probleme în ultima partidă din campionat. Nu este un scor greu de întors”, a declarat Cadu, pentru digisport.ro.

Diferență colosală de buget între CFR și Braga

Fostul fundaș, care a scris istorie în Gruia în perioada 2006-2014, a recunoscut faptul că între cele două cluburi există o diferență uriașă din punct de vedere financiar, dar CFR are șansa ei de a se califica.

ADVERTISEMENT
Anunțul neașteptat al Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump
Digi24.ro
Anunțul neașteptat al Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump

”Este adevărat, este o diferența mare de bani între echipe. Nu se compară la momentul actual, Braga a luat un jucător pentru 10 milioane de euro. Din punct de vedere valoric, CFR are șansa ei. Am vorbit cu cei de la CFR și voi merge la hotel înainte. Sperăm ca va ieși bine”, a spus Ricardo Cadu.

ADVERTISEMENT
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată...
Digisport.ro
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice

Meciul din manșa secundă a turului 3 preliminar al Europa League este programat joi, 14 august, de la ora 21:30, pe Estadio Municipal. Clujenii l-au pierdut pentru acest joc pe Louis Munteanu, care a acuzat o problemă medicală și nu a făcut deplasarea.

ADVERTISEMENT
Jovan Markovic, prezentat oficial! Fostul atacant al Universităţii Craiova va fi deţinut în...
Fanatik
Jovan Markovic, prezentat oficial! Fostul atacant al Universităţii Craiova va fi deţinut în coproprietate de două cluburi. Update exclusiv
Ce riscă bărbatul care a intrat cu mașina în mulțime la sărbătoarea de...
Fanatik
Ce riscă bărbatul care a intrat cu mașina în mulțime la sărbătoarea de titlu a lui Liverpool! 24 de capete de acuzare
Poate rata FCSB calificarea cu Drita?! Verdictul lui Şumi: “Ar fi cea mai...
Fanatik
Poate rata FCSB calificarea cu Drita?! Verdictul lui Şumi: “Ar fi cea mai ruşinoasă vară din ultimii zeci de ani! Tragic”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!