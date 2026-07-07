Fostul căpitan al lui Dinamo a refuzat oferta clubului după plecarea lui Kopic: ”Văd fotbalul altfel!”

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Fost căpitan la Dinamo într-o perioadă extrem de grea, când formația a ajuns în Liga 2, Răzvan Patriche (40 de ani) s-a retras din activitate și de la începutul anului a fost promovat în staff-ul lui Zeljko Kopic. Doar că odată cu plecarea croatului a hotărât să pună și el capăt colaborării cu ”roș-albii”.

De ce a refuzat să rămână la Dinamo fostul căpitan

Cum noul antrenor al lui Dinamo, Nuno Campos, a venit cu colaboratorii săi, nu a mai fost loc și pentru Patriche. Fostul fundaș a primit o propunere de a continua la copii și juniori, însă a refuzat o astfel de funcție.

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”Am avut ceva discuții cu Dinamo, să mă duc la juniori. A fost doar o întrebare, dacă aș fi dispus. Nu sunt dispus, în momentul de față nu mă văd la copii. Îmi doresc să fac parte din staff-ul unei echipe de seniori. Văd fotbalul altfel. Am fost în vară la echipa a doua, o perioadă. Eu vedeam ceva, antrenorii de acolo vedeau altceva.

M-am raportat la jucătorii cu care am jucat eu. Problema este la mine, că nu mă pot adapta la acel nivel. De asta prefer să lucrez cu seniori. Așa văd momentan, poate pe viitor voi ajunge să antrenez copii și îmi va plăcea. Cine știe?”, a declarat Răzvan Patriche, pentru .

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Ce urmează pentru fostul căpitan al ”câinilor”

Patriche a mărturisit că a stat de vorbă cu tehnicianul Zeljko Kopic și i-a transmis acestuia că este disponibil să meargă alături de el, , în momentul în care își va găsi un nou contract.

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”Țin legătura cu Zeljko Kopic, îmi doresc să colaborăm din nou. Am avut o discuție cu dânsul și rămâne să se hotărască. E decizia lui. Mi-a spus că are oferte, n-am vrut să insist. Sunt și eu la început de drum, am luat licența A și sunt dornic să încep treaba. Mergem mai departe cu el și vom vedea ce va ieși.

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Însă, nu exclud să mă duc ca antrenor principal la o echipă din Liga 2. Depinde și de echipă, ce pretenții are, ce proiect are. Nu poți să te duci doar ca să te duci. Fiind cerneala proaspătă pe licență, am și eu nevoie de un staff, de oameni de încredere, iar momentan nu am așa ceva”, a spus el.

Cum vede despărțirea dintre Kopic și Dinamo

Întrebat cum s-a ajuns la , fostul fotbalist consideră că au existat viziuni diferite. Referitor la sezonul precedent, el este de părere că echipei i-a lipsit un atacant care să dea constant goluri.

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”Echipa voia ceva, iar Zeljko altceva. Nu s-au mai înțeles și cred că asta a fost. Este clar că a fost ceva între ei, niște neînțelegeri, dar nu cunosc toate detaliile. (n.r. – Îl vezi pe Kopic revenind într-o zi la Dinamo?) Nu cred că se pune problema ca el să se întoarcă așa curând. Poate peste un an, doi, mai mulți.

Tot campionatul am simțit că ne-a lipsit ceva. Chiar dacă l-am avut pe Alex Pop, care și-a făcut datoria și a adus foarte multe puncte pe finalul meciurilor, ne-a lipsit un atacant care să marcheze, să dea 15-18-20 de goluri”, a afirmat Răzvan Patriche.