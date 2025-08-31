Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de protecție! Stenograme incendiare: „Infidelități și foarte mult alcool” / „S-a legat cu punga la cap să se sugrume”. Exclusiv

După aproape 17 ani de căsnicie cu Ilona, Dragoș Grigore a decis în primăvară să plece din casa pe care cei doi o dețin în Vaslui. Au fost în primă fază acuze de infidelitate pe care soția i le aducea, în vreme ce spune că viața de cuplu devenise imposibilă din cauza certurilor frecvente. Totul a explodat ulterior, iar Dragoș și Ilona au făcut dezvăluiri șocante în fața judecătorilor.

Dragoș Grigore a depus plângere penală împotriva soției Ilona pentru furt și intrare neautorizată într-un sistem informatic. Ea a cerut ordin de protecție

FANATIK a intrat în posesia unor stenogrme șocante, în care Dragoș Grigore și soția sa își aduc acuzații extrem de grave și zugrăvesc un portret sumbru al vieții de cuplu, cei doi fiind căsătoriți din 2009. Ilona îl acuză pe fotbalistul de 38 de ani că bea în fiecare seară și adesea devine violent verbal. De asemenea, ar fi fost și cel puțin un episod de infidelitate.

împotriva soției sale pentru furt (n.r. i-ar fi luat mașina folosind cheia de rezervă care rămăsese în casă) și pentru intrare neautorizată într-un sistem informatic (n.r. – ar fi intrat să îi citească mesajele de Whatsapp și Instagram, crezând că are amantă). Ilona a cerut ordin de protecție după ce fotbalistul ar fi intrat în casă fără acordul ei. Dragoș Grigore și soția sa au împreună în Vaslui o afacere evaluată la 20 de milioane de lei.

Dragoș Grigore, actualmente legitimat la CSM Vaslui, recunoaște că a avut o relație extraconjugală, dar spune că a fost ceva pasager și nu este motivul pentru care a ales să divorțeze. În schimb, își acuză soția că a încercat să îl despartă de familia sa și de copii. Mai mult, spune că soția sa se lovea și își făcea rău singură.

Dragoș Grigore și soția Ilona, stenograme incendiare: „S-a lovit singură doamna de foarte multe ori. S-a legat cu pungă la cap să se sugrume”

Întrebare avocat: Dar de folosit arme sau obiecte care să rănească victima sau pe alte persoane, chiar în perioada convieţuirii?

Răspuns Dragoș Grigore: Nu. Nu ne-am lovit reciproc, s-a lovit singură doamna de foarte multe ori. Discuţii contradictorii au fost. Nu pot nega, dar nu i-am adresat niciodată injurii, nu am atins-o nici măcar cu un deget, nu există, e exclus faptul ăsta.

Întrebare avocat: În cadrul acestor discuții contradictorii aţi reacționat vreodată violenț fizic sau verbal?

Răspuns Dragoș Grigore: La începutul căsătoriei, da, mi-a dat ea o palmă. În ultima perioadă, nu. A încercat ea să îşi facă rău singură, atât.

Întrebare avocat: Ne puteţi spune în ce mod?

Răspuns Dragoș Grigore: S-a legat cu pungă la cap să se sugrume. Doamne fereşte, nu ştiu…

Ilona, acuzații incredibile pentru soțul ei, fotbalistul Dragoș Grigore. Acesta i-ar fi cerut 2.000 de euro pentru a merge în vacanță cu ea și copiii lor

La rândul ei, Ilona vine și ea cu acuzații incredibile. I-a spus judecătorului, printre altele, că soțul ei i-a cerut bani pentru a accepta să meargă în vacanță cu ea și copiii. Acest lucru s-ar fi întâmplat la scurt timp după scandalul care avea să ducă în cele din urmă la despărțire. Femeia spune că a refuzat să achite suma cerută de Dragoș Grigore.

„Intimata susţine că discuţia din seara respectivă a durat până la ora 2-3 dimineaţa, soţul acesteia a jignit-o şi a dat cu pumnii în dulap, cum mai obişnuieşte să procedeze. A doua zi copilul cel mare a întrebat-o ce s-a întâmplat şi de ce s-au auzit acele bubuituri în seara respectivă.

Următoarea zi contestatorul a plecat la antrenament şi nu s-a mai întors la locuinţă, iar în momentul când au avut ultima discuţie i-a sugerat să încerce să fie mai calm, având în vedere că în trei zile urma să plece în vacanţă cu copiii. Aceasta precizează că soţul său i-a cerut suma de 2.000 euro pentru a merge în vacanţă împreună, însă a refuzat întrucât nu e de acord să îl plătească pe tatăl copiilor săi pentru a merge cu ei în vacanţă”.

Ilona spune că fiul lui Dragoș Grigore nu mai vorbește cu tatăl său pentru că știe despre infidelitățile acestuia

Ilona a vorbit și despre presupusele episoade de infidelitate ale lui Dragoș Grigore și spune că din acest motiv fiul cel mare al celor doi nu mai dorește să discute cu tatăl său. Mai mult, soția fotbalistului de 38 de ani consideră că problemele de cuplu s-au accentuat în ultima perioadă pentru că fotbalistul are o decădere în carieră.

Întrebare avocat: Ne puteţi spune dacă nu e de acord cu divorţul pentru că, în opinia dumneai, consideră că domnul ####### (n.r. – Dragoș Grigore) este vinovat de încălcarea obligaţiei de fidelitate?

Răspuns Ilona, soția lui Dragoș Grigore: Nu ştiu ce înseamnă această nepotrivire de caracter pe care a identificat-o, întrebaţi-l pe dumnealui. Există o situaţie în care, după 17 ani de convieţuire împreună în care a facut doi copii, nu i-am făcut doar eu, i-am făcut împreună de comun acord, pentru că are o decădere în cariera sportivă, nu e că nu ne mai potrivim”.

La interpelarea instanţei cu privire la faptul că ar avea o minimă bănuială cu privire la limitele de fidelitate ale soţului său, intimata afirmă că da, din acest motiv provin conflictele şi discuţiile. Aceasta arată că au existat nişte conflicte în care tocmai copilul cel mare nu doreşte să îl vadă pe tatăl său întrucât cunoaşte despre infidelitatea tatălui faţă de mamă.

Ilona și-a continuat în fața judecătorului șirul de acuze grave la adresa soțului ei, fotbalistul Dragoș Grigore: „Consumă foarte mult alcool. Copilul cel mare ar fi în măsură să spună”

Ilona a mai spus în fața judecătorului că soțul ei consumă alcool zilnic, situație care provoacă disconfort atât ei, cât și celor doi copii minori. Recunoaște, totuși, că Dragoș Grigore nu a fost violent fizic după episoadele în care consumă alcool, dar că există discuții în contradictoriu care uneori puteau degenera.

Întrebare avocat: Ne poate spune intimata reclamantă dacă soţul dumneai consumă alcool şi cât de des o face?

Răspuns Ilona, soția lui Dragoș Grigore: „Ce ţine de alcool, într-adevăr consumă foarte mult. Nu a existat nicio seară fără o sticlă de vin la masă. Era o sticlă de vin din care consumam şi eu un pahar, iar restul dumnealui. Copilul cel mare ar fi în măsură să spună, întrucât el e cel mai fericit că nu se mai consumă alcool. În momentele în care consuma alcool nu existau conflicte, poate o contrazicere care devenea mai agresiv”.

Ilona, despre motivul pentru care a solicitat ordin de protecție împotriv lui Dragoș Grigore: „Îmi este frică că se poate întâmpla vreun rău. Copiilor le este teamă”

Ilona a explicat în fața judecătorului care este motivul pentru care a solicitat ordin de protecție împotriva soțului ei: „Îmi este frică că se poate întâmpla vreun rău. Agresivitate şi asupra mea, poate şi asupra copiilor care le este teamă, încât dacă va sparge la un moment dat uşa, copiii vor avea o panică mult mai mare decât o au acum.

Să intre în casă să îşi ia un tricou care probabil poate să îl mai găsească la mine în casă, nu am vreo problemă. Consider că dacă ar intra în casă probabil că m-ar lovi la un moment dat. Eu prin acest ordin de protecţie am dorit să încerc să nu degenereze lucrurile”.

La 18 august, Dragoș Grigore a mers însoțit de o rudă și doi prieteni la locuința fostei soții, când aceasta era la serviciu, pentru a-și recupera mai multe bunuri. Ilona spune că s-a simțit intimidată, motiv pentru care a chemat Poliția. În cele din urmă, a primit un ordin de protecție provizoriu din partea Poliției, care a fost însă anulat în instanță. Ilona a făcut apel, iar recursul se va judeca în luna septembrie, la Tribunalul Vaslui.

CV Dragoș Grigore

a câștigat Cupa României cu Dinamo în 2012

a câștigat Supercupa României cu Dinamo în 2012

a câștigat 3 titluri de campion al Bulgariei cu Ludogoreț: 2019, 2020, 2021

a câștigat Cupa Bulgariei cu Ludogoreț în 2020

a debutat la echipa națională în 2011, a adunat 38 de selecții și a marcat un gol.

a participat cu echipa națională la Euro 2016

În 2014, Dinamo îl vindea la Toulouse pentru 1 milion de euro.

A jucat la FC Vaslui, FCM Huși, CFR Timișoara, Dinamo, Toulouse, Al Sailiya, Ludogoreț, Rapid și FC Buzău

În 2014, la scurt timp după transferul de la Dinamo la Toulouse, a avut cea mai mare cotă de piață conform Transfermarkt.de, 2,5 milioane de euro.

„E trist ca după 16 ani să ajungem să ne spălam rufele în public. Eu nu mi-am dorit lucrul ăsta nici o secundă. Doar că atunci când se aruncă cu “noroi” în tine, e normal să te aperi. Și o voi face. Tot ce am făcut până la vârsta asta, am făcut cu responsabilitate.

De aceea, vreau să știți că îmi asum orice decizie am luat, fie că a fost bună, fie că a fost greșită.Mai am o ultimă speranță, de dragul copiilor măcar, ca lucrurile nu vor lua o amploare mai mare de atât. Sunt lucruri care se pot întâmpla oricui. Am ajuns în punctul în care am fost nevoiți să ne separăm. Sper că va exista înțelegere pentru viitorul sănătos al copiilor noștri. Doamne Ajută!”, a declarat Dragoș Grigore pentru , în 18 august.