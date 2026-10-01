Fostul căpitan al lui FC Brașov, la un pas de moarte! A făcut infarct chiar în spital și a fost resuscitat: „A fost șansa mea!”

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Cosmin Bodea (53 de ani), fost căpitan la FC Brașov, și antrenor la Lotus Băile Felix, a fost salvat ca prin miracol de echipa de medici de la Spitalul Județean Oradea. Fostul fotbalist s-a simțit rău în timp ce echipa sa se întorcea din deplasarea de la Sighetu Marmației.

Cosmin Bodea, fostul căpitan al FC Brașov, a suferit un infarct chiar în timp ce se afla la spital

Bodea a avut puterea să vorbească , de această dată. „A fost șansa mea! Imediat cum am ajuns, mi s-a făcut rău și am fost resuscitat. M-au băgat direct în operație și mi-au montat două stenturi”, a declarat Bodea pentru

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Medicii spun că principala cauză pentru infarctul suferit este fumatul, dar și stresul cauzat de meseria de antrenor joacă un rol. Momentan, antrenorul va sta departe de fotbal timp de două luni, după care va reveni pe bancă la începutul anului 2027.

„Acum am fost externat și sunt bine și este . Mi-am dat seama că problemele cotidiene, tensiunea meciurilor, dar și fumatul m-au adus în această situație. Nimic nu este mai important ca viața și familia”, a explicat fostul căpitan al lui FC Brașov.

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Născut pe 12 iunie 1973, Cosmin Bodea se laudă cu participările cu FC Brașov în Cupa UEFA în sezonul 2001-2002, atunci când brașovenii au întâlnit pe Internazionale Milano.

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În lipsa lui Bodea, Lotus Băile Felix va avea un nou antrenor în perioada următoare

În condițiile în care Cosmin Bodea nu va putea antrena din cauza problemelor medicale iscate, Lotus Băile Felix va fi condusă de pe bancă de Gheorghe Silaghi. Conducerea bihorenilor a decis să apeleze la un interimar din interiorul clubului, Silaghi fiind promovat de la Centrul de copii și juniori la echipa mare.

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Silaghi are experiența necesară la nivel de seniori, fiind antrenor în cariera sa la FC Bihor în liga secundă sau CS Oșorhei în liga a 3-a. Gheorghe Silaghi va fi asistat în următoarea perioadă pe bancă și la antrenamente de Ovidiu Morna și Nicolae Petre.