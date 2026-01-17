Fostul căpitan al lui FCSB știe de ce s-a pierdut meciul cu FC Argeș: „Gigi Becali are dreptate! Nu mai sunt la fel jucătorii”

ADVERTISEMENT

FCSB a debutat în 2026 cu un eşec, 0-1 pe terenul lui FC Argeș. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită (55 de ani) a analizat partida de la Mioveni. Fostul fundaș central i-a dat dreptate lui Gigi Becali.

Fostul căpitan al lui FCSB știe de ce s-a pierdut meciul cu FC Argeș

Vivi Răchită e de părere că FC Argeș a fost superioară FCSB-ului la capitolul atitudine, iar din acest motiv piteștenii au reușit să se impună. „FC Argeș s-a adaptat mai bine la teren. Diferența s-a făcut la atitudine. Ăștia au ‘băgat materiale’, s-a văzut din primul minut. FCSB-ul, pe vârfuri.

Erau câte doi-trei jucători de la FC Argeș în jurul celor de la FCSB. Eu cred că Tudose și Garutti nu au dat două pase între ei, au jucat doar minge lungă, pentru că nu aveai cum să joci pe terenul acela. FCSB a primit gol dintr-o fază care nu se face pe un asemenea teren”, a afirmat fostul fundaș, .

Vivi Răchită i-a dat dreptate lui Gigi Becali

Mai apoi, Vivi Răchită a afirmat că este acord cu cele declarate de Gigi Becali, care spusese că jucătorii FCSB-ului și-au pierdut motivația. „Gigi Becali are dreptate. Mulți dintre jucătorii de la FCSB au făcut bani, și-au făcut plinul, și nu mai sunt jucătorii modești și muncitori care erau în urmă cu un an sau doi.

Nu mai au foamea de trofee, de bani. Și-au făcut unii plinul. Cristiano Ronaldo și Messi ce ar trebui să facă, că au miliarde? Cristiano e nervos când îl scoate de pe teren, e incredibil, are 40 de ani și miliarde”, a declarat acesta la FANATIK SUPERLIGA. .

