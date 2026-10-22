Fostul căpitan al lui Manchester City, pregătit de un gest extrem: își va șterge tatuajul dacă clubul pierde titlurile!

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Manchester City se află în mijlocul celui mai mare scandal din istoria Premier League. Trupa lui Enzo Maresca riscă sancțiuni drastice, sau retragerea titlurilor câștigate în perioada șeicului Mansour bin Zayed Al Nahyan. Scenariul ”apocaliptic” pentru ”cetățeni” l-ar determina pe Kyle Walker (36 de ani) să recurgă la un gest extrem.

Fostul căpitan al lui Manchester City este pregătit să își șteargă tatuajul

Fostul fundaș al echipei de pe Etihad a discutat într-un podcast despre situația delicată a echipei. Mai mult, scenariul în care Manchester City ar pierde titlurile câștigate din 2008 și până în prezent l-ar face să se delimiteze de perioada petrecută în curtea ”cetățenilor”. Kyle Walker este pregătit să își șteargă tatuajul de pe bicepsul mâinii stâng, pe care scrie ”4 in a row (n.r. – 4 la rând – referință la trofeele Premier League câștigate cu Manchester City).

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”Probabil va trebui să fac asta. Să nu ne ascundem de faptul că, știți, au fost găsiți vinovați, dar sunt în curs de apel. Acum, ca jucător, tot ce pot spune este că am ieșit și am jucat cel mai bun fotbal al nostru ca echipă și îi voi apăra pe jucători tot restul vieții mele.

Simt că ceea ce am făcut și ceea ce am realizat în acest interval de timp a fost probabil incredibil și probabil nu se va mai repeta niciodată. Dar din exterior, nu arată grozav și trebuie să rezolvăm asta. Doar câțiva dintre noi pot spune că am câștigat patru (n.r. – titluri)… Voi încerca să continui, dar sper să nu ne fie luate performanțele”, a spus Kyle Walker, la emisiunea TalkSport Drive, conform .

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2021-2024 este perioada în care Kyle Walker a reușit alături de Manchester City seria de 4 titluri câștigate consecutiv în Premier League

Trei echipe s-ar bucura de titlurile lui Manchester City

”Cetățenii” au fost găsiți vinovați în peste 100 de capete de acuzare în scandalul din Premier League. Clubul ar fi creat venituri artificiale pentru a ține echipa pe linia de plutire. Verdictul final al Comisiei Premier League ar putea fi unul dezastruos și pentru imaginea sportivă a clubului. Oficialii ar putea retrage cele 8 titluri câștigate sub patronajul lui Mansour bin Zayed Al Nahyan. ar reduce palmaresul lui Manchester City la numai două titluri: cele din 1936-1937 și 1967-1968.

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În cazul în care măsura va fi adoptată de Premier League, trofeele vor fi revendicate de ocupantele locului secund din edițiile respective. Numai 3 echipe s-ar bucura de titlurile câștigate sportiv de ”cetățeni”:

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