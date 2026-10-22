Sport

Fostul căpitan al lui Manchester City, pregătit de un gest extrem: își va șterge tatuajul dacă clubul pierde titlurile!

Gabriel Neagu
22.10.2026 | 12:33
Fostul capitan al lui Manchester City pregatit de un gest extrem isi va sterge tatuajul daca clubul pierde titlurile
ULTIMA ORĂ
Fostul căpitan al lui Manchester City își va șterge tatuajul dacă titlurile vor fi retrase. sursa foto: colaj fanatik / profimedia, x -@kylewalker
Manchester City riscă să îi fie retrase 8 dintre cele 10 titluri din palmaresul clubului. Fostul căpitan al echipei se va dezice de perioada petrecută pe Etihad.
ADVERTISEMENT

Manchester City se află în mijlocul celui mai mare scandal din istoria Premier League. Trupa lui Enzo Maresca riscă sancțiuni drastice, inclusiv retrogradarea în liga secundă engleză sau retragerea titlurilor câștigate în perioada șeicului Mansour bin Zayed Al Nahyan. Scenariul ”apocaliptic” pentru ”cetățeni” l-ar determina pe Kyle Walker (36 de ani) să recurgă la un gest extrem.

Fostul căpitan al lui Manchester City este pregătit să își șteargă tatuajul

Fostul fundaș al echipei de pe Etihad a discutat într-un podcast despre situația delicată a echipei. Mai mult, scenariul în care Manchester City ar pierde titlurile câștigate din 2008 și până în prezent l-ar face să se delimiteze de perioada petrecută în curtea ”cetățenilor”. Kyle Walker este pregătit să își șteargă tatuajul de pe bicepsul mâinii stâng, pe care scrie ”4 in a row (n.r. – 4 la rând – referință la trofeele Premier League câștigate cu Manchester City).

ADVERTISEMENT

 ”Probabil va trebui să fac asta. Să nu ne ascundem de faptul că, știți, au fost găsiți vinovați, dar sunt în curs de apel. Acum, ca jucător, tot ce pot spune este că am ieșit și am jucat cel mai bun fotbal al nostru ca echipă și îi voi apăra pe jucători tot restul vieții mele.

Simt că ceea ce am făcut și ceea ce am realizat în acest interval de timp a fost probabil incredibil și probabil nu se va mai repeta niciodată. Dar din exterior, nu arată grozav și trebuie să rezolvăm asta. Doar câțiva dintre noi pot spune că am câștigat patru (n.r. – titluri)… Voi încerca să continui, dar sper să nu ne fie luate performanțele”, a spus Kyle Walker, la emisiunea TalkSport Drive, conform The Sun.

ADVERTISEMENT
Un elev de 15 ani a înjunghiat un coleg la un liceu din...
Digi24.ro
Un elev de 15 ani a înjunghiat un coleg la un liceu din Pitești. Băiatul rănit a ajuns la spital. Martor: „A început să dea cu maceta”
  • 2021-2024 este perioada în care Kyle Walker a reușit alături de Manchester City seria de 4 titluri câștigate consecutiv în Premier League

Trei echipe s-ar bucura de titlurile lui Manchester City

”Cetățenii” au fost găsiți vinovați în peste 100 de capete de acuzare în scandalul din Premier League. Clubul ar fi creat venituri artificiale pentru a ține echipa pe linia de plutire. Verdictul final al Comisiei Premier League ar putea fi unul dezastruos și pentru imaginea sportivă a clubului. Oficialii ar putea retrage cele 8 titluri câștigate sub patronajul lui Mansour bin Zayed Al Nahyan. Sancțiunea susținută și de fostul internațional englez Jamie Carragher ar reduce palmaresul lui Manchester City la numai două titluri: cele din 1936-1937 și 1967-1968.

ADVERTISEMENT
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit...
Digisport.ro
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte

În cazul în care măsura va fi adoptată de Premier League, trofeele vor fi revendicate de ocupantele locului secund din edițiile respective. Numai 3 echipe s-ar bucura de titlurile câștigate sportiv de ”cetățeni”:

ADVERTISEMENT
  • 2011-2012: Manchester United
  • 2013-2014: Liverpool
  • 2017-2018: Manchester United
  • 2018-2019: Liverpool
  • 2020-2021: Manchester United
  • 2021-2022: Liverpool
  • 2022-2023: Arsenal
  • 2023-2024: Arsenal
Lovitura pe care a primit-o Daniel Pancu cu 3 zile înainte de derby-ul...
Fanatik
Lovitura pe care a primit-o Daniel Pancu cu 3 zile înainte de derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
Tot adevărul despre comisionul uriaș încasat de Giovanni Becali din transferul lui Chiricheș...
Fanatik
Tot adevărul despre comisionul uriaș încasat de Giovanni Becali din transferul lui Chiricheș la Tottenham: „Măcar atât așteptam de la el!”
Anul lui Mercedes în Formula 1? Când pot deveni nemții campioni mondiali la...
Fanatik
Anul lui Mercedes în Formula 1? Când pot deveni nemții campioni mondiali la constructori
Tags:
Parteneri
Alertă pentru două cluburi din SuperLiga. Ar putea rămâne fără finanțare de la...
iamsport.ro
Alertă pentru două cluburi din SuperLiga. Ar putea rămâne fără finanțare de la 1 ianuarie 2027
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!