Fostul căpitan al naționalei României divorțează după 16 ani de relație. La partaj se dispută o afacere de 4 milioane de euro

Jucătorul care a fost căpitan al echipei naționale a României pune punct mariajului cu soția sa, după 16 ani. Cei doi parteneri au de împărțit 4 milioane de euro.
Alexa Serdan
25.11.2025 | 23:00
Fostul capitan al nationalei Romaniei divorteaza dupa 16 ani de relatie La partaj se disputa o afacere de 4 milioane de euro
Fostul căpitan al naționalei României și soția sa divorțează după 16 ani de relație. Sursa foto: Instagram / Colaj: Fanatik
Un cuplu longeviv a luat decizia să o ia pe drumuri separate. Dragoș Grigore, fost căpitan al naționalei Româniai, a anunțat că divorțează după 16 ani de relație de Ilona cu care are doi copii, Alex Andrei și Ava Andreea.

Fostul căpitan al naționalei României, divorț după 16 ani de relație

Unul dintre cei mai cunoscuți jucători de fotbal din România nu mai poate ajunge la un consens cu partenera de viață. Dragoș Grigore, care a fost căpitan al echipei naționale, vrea să pună punct mariajului de 16 ani.

Fostul fundaș central al celor de la Dinamo și Rapid și femeia alături de care are doi copii, Ilona, sunt în scandal de câteva luni. S-au acuzat reciproc de infidelitate, agresiune și furt. Prin urmare, fotbalistul de la CSM Vaslui a depus actele de divorț.

Cei doi parteneri de viață au o avere estimată la aproximativ 20.000.000 de lei. De asemenea, la partaj vor împărți o afacere în valoare de 4 milioane de euro, conform spynews.ro. Business-ul se află în orașul natal al sportivului, și anume Vaslui.

Prin urmare, Dragoș Grigore și Ilona luptă în instanță pentru bunurile pe care le-au dobândit în timpul mariajului de 16 ani. Fostul căpitan al naționalei și-a dorit să ajungă la o înțelegere cu soția sa, însă nu a reușit acest lucru.

Ce spune fostul căpitan al lui Dinamo despre divorț

Dragoș Grigore este cel care a cerut partajul de partenera de viață, care în luna august solicitase un ordin de protecție. În cele din urmă Ilona a renunțat la acesta, măsura fiind ridicată de autoritățile competente în acest caz.

Având în vedere scandalul de amploare dintre parteneri, fotbalistul a subliniat că și-ar dori ca divorțul să se facă în liniște. Sportivul ar fi total nemulțumit de atitudinea femeii care i-a dăruit doi copii, Alex și Ava.

„E trist ca după 16 ani să ajungem să ne spălam rufele în public. Eu nu mi-am dorit lucrul ăsta nici o secundă. Doar că atunci când se aruncă cu «noroi» în tine, e normal să te aperi. Și o voi face.

Tot ce am făcut până la vârsta asta am făcut cu responsabilitate. De aceea, vreau să știți că îmi asum orice decizie am luat, fie că a fost bună, fie că a fost greșită.

Mai am o ultimă speranță (de dragul copiilor măcar) ca lucrurile nu vor lua o amploare mai mare de atât. Sunt lucruri care se pot întâmpla oricui. Am ajuns în punctul în care am fost nevoiți să ne separăm.

Sper că va exista înțelegere pentru viitorul sănătos al copiilor noștri. Doamne Ajută! Am încetat să mai accept controlul și manipularea asupra mea”, a declarat Dragoș Grigore, în urmă cu câteva luni, pentru vremeanoua.ro.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
