Fostul căpitan al oltenilor scos pe tarabă după ultimul scandal din Bănie. Câți bani vrea Mititelu pentru transferul lui. Video exclusiv

și speră cu adevărat la intrarea în play-off după victoria cu FC Voluntari, scor 2-1. În plus, oltenii sunt aproape să rezolve și una dintre marile probleme pe care le-au avut în ultimele săptămâni. Portarul Robert Popa, și lansase acuze grave la adresa lui Adrian Mititelu jr., este gata să revină la antrenamente.

Adrian Mititelu anunță că Robert Popa revine la antrenamentele FCU Craiova 1948: “E un tânăr teribilist care a făcut niște afirmații foarte urâte”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Adrian Mititelu a spus că Popa va fi tratat la echipă la fel ca înainte de acest incident. Va avea aceleași șanse ca toți colegii de la FCU Craiova 1948. Asta chiar dacă, repetă, toate acuzele pe care jucătorul le-a adus sunt fără nicio legătură cu realitatea.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO AICI

“Popa a anunțat că astăzi vine la echipă. E unul dintre jucătorii noștri și va beneficia de aceleași șanse și drepturi pe care le au și ceilalți jucători. Nu are nimeni nimic cu el, un tânăr teribilist care a făcut niște afirmații foarte urâte, dar foarte nedevărate. Eu și acum sunt stupefiat de ce a putut să spună.

Nici măcar 20 la sută nu este adevărat din ce a spus. E treaba lui, nu va avea o atitudine ostilă din partea noastră. Eu din contră, poate e o slăbiciune a mea, ne comportăm foarte frumos. Eu tot timpul m-am comportat exemplar cu jucătorii. Popa are valoare și are și o perspectivă uriașă”, a explicat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu i-a fixat prețul lui Robert Popa în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI : “Eu zic că merită un milion de euro”

Adrian Mititelu chiar i-a fixat prețul lui Robert Popa în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul oltenilor a anunțat că jucătorul este liber să plece pentru orice ofertă de un milion de euro. De asemenea, Mititelu a negat că ar fi avut ofertă de 3 milioane de euro, așa cum a susținut jucătorul.

El face 20 de ani în primăvară. Nu se pune problema să renunțăm la el, e un jucător în care am investit mult. L-am propulsat de la Liga 3 la Liga 1, are calități și noi l-am ajutat să crească profesional. Nu putem să îi dăm drumul că s-a supărat. Mai are contract încă 3 ani și jumătate.

ADVERTISEMENT

“Dacă găsește o echipă care vrea să îl ia, nu cerem sume cum zicea el de nu știu câte milioane. Eu zic că merită un milion de euro, are perspectivă foarte bună. Și Gurău e un portar foarte bun, mai avem și Enache care de de-o seamă cu Popa și ne-a ajutat mult la Liga 2, dar a avut o accidentare. Mai avem un copil, Firulescu, are 16 ani dar antrenorii de portari îl cotează ca un tânăr de mare perspectivă. Stăm bine la portari”, a mai spus Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu, susținere totală pentru Giovanni Piccolomo, ultimul jucător adus de FCU Craiova 1948: “L-am văzut la antrenamente ce poate”

Adrian Mititelu s-a declarat de ritmul de joc pe care îl au titularii de la FCU Craiova 1948 și recunoaște că rezervele nu pot în acest moment să se ridice la același nivel. L-a sprijinit, totuși, pe Giovanni Piccolomo, cel care a jucat primele sale minute la Craiova în meciul cu Voluntari, fiind introdus pe final. Este gata să îi ofere italianului mai mult timp de adaptare, dar insistă că acesta are mari calități.

ADVERTISEMENT

Ce să arate Piccolomo? El acum două săptămâni a ajuns din Brazilia în Craiova. Eu l-am văzut la antrenament ce poate. Omul știe bine fotbal. E o problemă, la ce jucăm noi el va juca foarte greu acum. Mai are o nevoie de o lună două, echipa are ritm bun acum.

ADVERTISEMENT

A intrat Ganea sub ritmul echipei, a intrat Van Durmen sub ritmul echipei. E o diferență mare între titulari și rezerve. Echipa care joacă meci de meci se vede că are ritm destul de mare”, a mai spus Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea exclusivităților din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, începând de la ora 10:30. Se transmite LIVE site-ul FANATIK, pe canalul de , pagina de contul FANATIK de pe Tik-Tok și contul de . Și nu uitați pagina de !