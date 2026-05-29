Fostul căpitan al Rapidului, afectat de criticile galeriei: „Acasă m-am certat cu soţia şi cu toată lumea! Nu poţi să treci peste”

Constantin Schumacher (50 de ani) a fost invitatul lui Robert Niță la cea mai recentă ediție de FANATIK RAPID. Fostul căpitan al alb-vișiniilor a comentat inclusiv Schumacher a recunoscut că și el a simțit pe propria piele presiunea uriașă venită din tribune atunci când a antrenat Rapidul.

Constantin Schumacher, despre presiunea uriașă pusă de galeria Rapidului: „M-am certat acasă cu toată lumea!”

Fostul mijlocaș a explicat că momentele în care ești contestat de propriii suporteri sunt extrem de greu de gestionat, mai ales pentru cei care au Rapidul „în sânge”. Schumacher l-a avertizat astfel pe Daniel Pancu (48 de ani).

Constantin Schumacher a enumerat mai multe simboluri ale Rapidului care au fost, de-a lungul timpului, criticate sau contestate de suporterii alb-vișinii, chiar dacă au avut un statut important în istoria clubului de sub Podul Grant.

„(n.r. – Tu ai fost huiduit?) Nu pot spune că am fost huiduit. (n.r. – Pancu a fost?) Da. Șumudică, Iencsi, Grigore. Fotbaliști importanți ai Rapidului. Dar aceiași jucători vin la toate meciurile pe Giulești, chiar dacă suporterii le-au scandat numele sau i-au apostrofat. Pentru că ei trăiesc cu spiritul Rapidului. Nu au ce să facă. În măduva oaselor sunt rapidiști. Mie, personal, îmi pare rău că unul din ăștia nu e în spiritul Rapidului, cu experiența pe care o are să le explice jucătorilor ceea ce înseamnă Rapidul.

(n.r. – E dureros pentru un fost rapidist, fotbalist, să ajungă antrenor la Rapid și să fie certat de galerie?) 100%! Jucătorii sau antrenorii care au pățit asta, am simțit asta și eu când am fost antrenor pe Giulești, te cerți acasă cu toată lumea. Cu familia, cu nevasta, cu copilul, cu toată lumea. Nu ai cum. Dacă trăiești cu asta în suflet, nu ai cum să nu le duci acasă. Te afectează”, a declarat Constantin Schumacher, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Constantin Schumacher a jucat patru ani la Rapid, între 1999 și 2003. Cu alb-vișinii, mijlocașul născut la Suceava a cucerit un titlu de campion, o Cupă a României și două Supercupe ale României. Ca antrenor al Rapidului, Schumacher a obținut promovarea în Liga 3 la finalul sezonului 2017-2018.

