Fostul căpitan al Rapidului, înaintea meciurilor decisive pentru Europa: “Putem bate pe oricine dacă avem încredere, nu emoţii”

ADVERTISEMENT

Rapid joacă luni seară pe teren propriu contra lui CFR Cluj în cadrul etapei cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii, practic ultima șansă pentru giuleșteni de a mai putea spera la atingerea obiectivului reprezentat de calificarea în preliminariile Conference League în sezonul viitor. Despre importanța acestei partide a vorbit pe larg Vasile Maftei (45 de ani), fost fotbalist important în Giulești, fost căpitan al echipei, în prezent coordonator la centrul de copii și juniori din cadrul clubului.

Vasile Maftei crede în continuare că Rapid poate prinde un loc de cupe europene

Fostul fundaș central a transmis în primul rând cu această ocazie că este mare nevoie ca toată lumea de la Rapid să fie pe deplin conștientă de miza acestui meci. „Trebuie să existe un moment. Trebuie să sperăm, de ce să nu? Am arătat că în sezonul regulat că putem fi o echipă foarte bună, că putem ajunge în cupele europene.

ADVERTISEMENT

De ce să nu putem și acum să ne restartăm cumva? (n.r. Despre meciul cu CFR Cluj) Poate să fie un restart. Este meciul ăla în care poți să câștigi și să te duci pe panta ascendentă și să îți dea moral și încredere pentru ce urmează sau poate să te îngroape. Nu există cale de mijloc în momentul de față, eu așa văd”, a spus Vasile Maftei

Cum ar trebui să se raporteze jucătorii de la Rapid față de meciul cu CFR Cluj

De asemenea, Maftei a apreciat că este esențial ca presiunea existentă în prezent la echipă să fie transformată la nivel mental de către fotbaliștii lui în motivație suplimentară: „Băieții trebuie să fie pregătiți, pentru că nu va fi ușor. Sunt sigur că vor fi concentrați. Toți sunt pregătiți, sunt conștienți. Doar să fie mai lucizi, mai limpezi. Să nu intre crispați, speriați. Pentru unii s-ar putea să fie o crispare. Pot să treacă peste emoțiile astea, sunt niște emoții, nu există. Emoțiile astea trebuie să le transformi în ceva pozitiv, în energie, în încredere.

ADVERTISEMENT

Aici e tot. Dacă ei vor reuși să transforme emoțiile astea în încredere, putem bate pe oricine. Am demonstrat că putem. Chiar am demonstrat, ne-am bătut de la egal la egal cu toate echipele. Sunt diferite perioade. Noi nu suntem acum într-o perioadă bună, ok, dar putem. Dacă ai câștigat patru meciuri, ești în cupele europene”.

ADVERTISEMENT