Fostul căpitan al roș-albaștrilor, reacție categorică după umilința cu FC Bacău, scor 0-3: „Nu vorbesc despre Steaua de pe ultimul loc”

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Etapa a 3-a din Liga 2 s-a terminat cu un rezultat șocant. CSA Steaua a pierdut la Bacău, scor 0-3, și a ajuns la trei înfrângeri consecutive în acest start de sezon. „Militarii” sunt penultimii în eșalonul secund, cu zero puncte, la fel ca „lanterna roșie” CS Dinamo.

Fostul căpitan o face praf pe CSA Steaua, după 0-3 cu FC Bacău: „Durează să înțelegi”

CSA Steaua merge din rău în mai rău în acest sezon de Liga 2. După primele trei etape de campionat, „militarii” au zero puncte și sunt pe locul 21. În primele două runde, echipa lui Daniel Oprița a fost învinsă de CSM Slatina (1-2) și de Rm. Vâlcea (1-2). Acum A fost 3-0 în pentru moldoveni în epilogul rundei cu numărul 3.

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Marius Baciu, în prezent antrenor la FCSB, știe prea bine ce înseamnă să porți tricoul Stelei. Fostul fundaș central a fost căpitanul roș-albaștrilor, pentru care a jucat în perioada 1996-2002, înainte să fie transferat la Lille. La conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani, Baciu a încercat să evite subiectul CSA Steaua, dar tot i-a „înțepat” pe

„Nu vorbesc despre Steaua de pe ultimul loc, ci despre Steaua din prima ligă… FCSB pentru mine e Steaua și nu am ce să discut. Pe vremea noastră nu cred că se putea permite. Vorbesc despre Steaua mea, de când jucam eu. Și noi am avut momente destul de grele, mai ales că tot timpul plecau jucători. Durează să înțelegi ce înseamnă mentalitatea. Nu cred că am ce să discut eu despre ei, le avem pe ale noastre”, a declarat Marius Baciu, la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – FC Botoșani.

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Marius Baciu e triplu campion al României cu Steaua București

Marius Baciu (51 de ani) a ajuns în Ghencea în anul 1999, când avea doar 21 de ani. „Militarii” l-au transferat de la Inter Sibiu pe fostul fundaș central, care s-a impus rapid în defensiva fostei câștigătoare a CCE. În cei șase ani petrecuți la gruparea roș-albastră, Marius Baciu și-a trecut în CV nu mai puțin de 7 trofee: 3 titluri de campion, 2 Cupe ale României și 2 Supercupe ale României. După transferul la Lille, în anul 2002, Marius Baciu i-a predat banderola de căpitan legendarului Mirel Rădoi (45 de ani).