Fostul căpitan al Universității Craiova a negociat cu Dinamo: “Am avut discuţii cu ei!”. De ce a căzut transferul. Exclusiv

Bogdan Vătăjelu este liber de contract și a fost cât pe ce să semneze cu Dinamo. Fostul căpitan al Universității Craiova a oferit toate detaliile despre situația sa, dar și despre negocierile cu „câinii”.

Ce face în prezent Bogdan Vătăjelu, fostul căpitan al Universității Craiova

Bogdan Vătăjelu a fost legitimat ultima dată la Aktobe, în Kazahstan, din februarie 2024 până la începutul acestui an. Fundașul lateral stânga a rămas liber de contract, dar se pregătește cu echipa secundă a celor de la Universitatea Craiova.

Deși va împlini vârsta de 33 de ani în luna aprilie a acestui an, , a mărturisit că încă mai are destule de oferit fotbalului și că abia așteaptă să se întoarcă pe gazon.

„Mă antrenez cu echipa a doua a Craiovei. Nu e cea mai bună perioada a mea, asta e clar. Dar da, aștept să prind ceva pentru că nu a venit nimic concret și încerc să mă țin în formă, să revin. Asta e clar, încă mai pot și încă am dorință foarte mare. E o perioadă puțin mai grea. În aprilie fac 33 de ani. Mai am de jucat, din punctul meu de vedere, clar și cum mă simt fizic, dar știți cum e, trebuie să se lege exact acolo unde trebuie!”, a spus inițial Bogdan Vătăjelu.

De ce au picat negocierile între Bogdan Vătăjelu și Dinamo

Bogdan Vătăjelu a jucat ultima dată în România la U Cluj, din iulie 2023 până în februarie 2024. Recent, el a purtat discuții cu Dinamo, însă negocierile au eșuat. „Câinii” l-au adus pe postul de fundaș stânga, pe lângă titularul Raul Opruț, și pe

„(n.r. – dacă în această perioadă a fost și o discuție cu Dinamo) Da, a fost o discuție cu Dinamo. Nu ne-am înțeles asupra unor chestii din contract. Nu au fost discuții lungi. Nu s-a finalizat. Eu voiam să joc, acolo e deja un fundaș stânga în formă foarte bună și mi-ar fi luat foarte mult timp să ajung să mă bat cu el. M-am gândit că e mai bine să merg undeva unde să joc. Acesta este principalul meu obiectiv”, a mai spus Vătăjelu.

Când revine Bogdan Vătăjelu pe gazon

Pe finalul intervenției sale telefonice, Bogdan Vătăjelu a spus că agentul său este cel care se ocupă de ofertele primite și că, atunci când va semna, o va face clar din postura de jucător liber.

„Discuții sunt întotdeauna, știți cum e, doar că nu se finalizează. Interes clar nu știu ce să zic. Agentul se ocupă de treaba asta și aștept să văd. Dacă semnez, o fac din postura de jucător liber”, a mai spus Vătăjelu la FANATIK SUPERLIGA.

236 de meciuri a strâns Bogdan Vătăjelu în tricoul Universității Craiova

2 selecții are fundașul lateral la naționala României