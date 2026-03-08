Fostul căpitan al Universităţii Craiova, dezvăluiri din interior despre Filipe Coelho: “Este un tip care ştie să ţină vestiarul! Ştie foarte mult fotbal”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova merge în galop către Cupă și titlu după ultimele rezultate. Oltenii visează să pună mâna pe ambele trofee în acest sezon. Fostul căpitan al echipei a dezvăluit secretele din spatele succeselor din acest sezon și a dat cărțile pe față despre Filipe Coelho.

Bogdan Vătăjelu, încântat de forma actuală a Universității Craiova

Bănia așteaptă nerăbdătoare ca Universitatea Craiova să cucerească și Cupa și campionatul în acest sezon. Echipa a arătat foarte bine până acum, iar rezultatele înregistrate le-au confirmat statutul de favoriți.

ADVERTISEMENT

Bogdan Vătăjelu, , are o impresie extrem de plăcută de forma actuală a echipei unde a jucat ani buni și consideră că merită să se afle în contextul actual.

„Dacă e să vorbim de forma Universității Craiova, cred că au arătat-o de la începutul sezonului și au continuat-o cu calificarea în Conference League, dar și în campionat. De departe, cred că toată lumea a zis că Universitatea Craiova are cel mai bun lot, și numeric, cât și valoric. Și cred că merită cumva tot ce li se întâmplă în acest moment!”, a spus Bogdan Vătăjelu inițial.

ADVERTISEMENT

Fostul căpitan al oltenilor știe secretul din spatele performanțelor echipei în acest sezon. „Asta s-a văzut!”

Ulterior, Vătăjelu a spus că îi susține pe olteni necondiționat. Întrebat ce a făcut diferența în acest sezon, fundașul lateral stânga a subliniat importanța transferurilor bine făcute, dar și a experienței acumulate de jucători, mai ales datorită participării în Europa.

ADVERTISEMENT

„Sunt fanul lor. Cred că au foarte multă încredere. Transferurile făcute, dar și înainte de vară, pe vremea lui Rădoi, cred că s-au integrat foarte bine. Au fost niște transferuri făcute pe pozițiile unde era nevoie și transferurile au venit și cu un plus valoare, adică asta s-a văzut.

Băieții care sunt acolo deja de mult timp, Baiaram, Screciu, Bancu, Crețu, care deja sunt la o vârstă, dar au o experiență foarte mare, au și crescut foarte mult. Încrederea lor a crescut cu meciurile din Conference League și cred că da, omogenitatea e cuvântul care îmi vine acum în minte despre echipa din acest moment”, a mai spus fotbalistul român.

ADVERTISEMENT

Bogdan Vătăjelu i-a făcut portretul lui Filipe Coelho în direct

Bogdan Vătăjelu a spus și cum îl vede pe . Jucătorul a scos în evidență calmul său din vestiar, dar și spiritul său de a-i ține pe toți jucătorii săi conectați indiferent de meci sau miză.

„Din ce am văzut în perioada asta scurtă și de ce am mai reușit să țin legătura cu băieții, este un antrenor foarte calm, un antrenor care știe foarte mult fotbal. Și din ce am înțeles, știe să țină foarte bine grupul și pe cei care nu evoluează foarte mult. Cred că așa a zis-o și Crețu la declarații.

Chiar dacă nu joacă foarte mult timp, cumva încearcă să-i țină conectați pe toți și cred că asta e un lucru important într-o echipă atât de numerică, și atunci când nu poți să-i folosești pe toți, dacă reușești să-i ții conectați și pe cei de pe bancă, e un lucru extraordinar pentru echipă. E momentul ca titlul să vină, este o echipă coaptă și experimentată”, a mai spus Bogdan Vătăjelu la FANATIK SUPERLIGA.