Fostul căpitan de la Dinamo s-a retras: „După mulți ani în fotbalul profesionist, am simțit că nu mai vreau să continui!”

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Ajuns la 32 de ani, Steliano Filip s-a decis să renunțe la fotbalul profesionist. Ultima sa experiență a fost în Liga 4 din Austria, țară în care locuiesc părinții și soția. Recent, fostul internațional român a anunțat ce planuri de viitor are. La ce lucrează în prezent, de fapt.

Steliano Filip renunță la fotbalul profesionist

Steliano Filip, , a jucat ultima dată pentru Union Edelweiss Linz, Liga 4 din Elveția. Deși mai putea continua să joace încă câțiva ani la nivel profesionist, fostul jucător al „câinilor” a decis că este momentul să se axeze pe o altă ramură a sportului pe care l-a practicat întreaga viață. Mai exact, el va juca fotbal la un nivel de amatori, după despărțirea de Steaua, dar va începe de acum înainte să se ocupe și de pregătirea copiilor care visează să ajungă mari fotbaliști. „După mulți ani în fotbalul profesionist, am simțit că nu mai vreau să continui în ritmul acela, cu antrenamente zilnice. Acum joc la echipa unui prieten, într-un eșalon inferior, unde mă bucur de fotbal, mă mențin în formă și încerc să ajut echipa cât pot.

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În perioada următoare vreau să încep să lucrez individual cu copiii. Îmi doresc să îi ajut să se dezvolte și să le transmit din experiența pe care am acumulat-o în toți acești ani. Cred că am multe lucruri pe care le pot oferi și mi-ar plăcea să dau mai departe ceea ce am învățat”, au fost cuvintele lui Steliano Filip, pentru

Steliano Filip, șocat de schimbarea de la Dinamo în această vară

Fostul dinamovist a vorbit și despre echipa din „Ștefan cel Mare”. El a comentat pe scurt pe seama plecării surprinzătoare a croatului Zeljko Kopic, antrenorul care revitalizase echipa în ultimii ani. Steliano Filip a mărturisit că discutase cu tehnicianul înainte și îi spusese clar că vrea să stea cât mai mult pe banca lui Dinamo. „Sincer, nu mă așteptam să plece.

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Ultima dată când am vorbit cu el, ne-am întâlnit la Cluj și îmi spunea că își dorește să rămână cât mai mult la Dinamo și că avea planuri pe termen lung. Ce s-a întâmplat în interior și ce a dus la această schimbare, știu doar cei din conducere”, a mai spus Steliano Filip, conform sursei citate.

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Steliano Filip și-a început cariera de fotbalist la LPS Banatul. Cele mai multe meciuri le-a strâns în tricoul lui Dinamo (199), club unde a reușit să câștige un singur trofeu: Cupa Ligii (2016/2017). De asemenea, el a făcut parte și din lotul României la EURO 2016.

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