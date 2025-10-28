Fostul căpitan de la Universitatea Craiova vrea pace între suporteri și echipă după scandalul monstru de la Clinceni!

ADVERTISEMENT

Apele nu sunt deloc liniștite în Bănie. Universitatea Craiova s-a îndepărtat de primul loc după remiza total surprinzătoare în fața nou-promovatei Metaloglobus. La finalul jocului de la Clinceni, suporterii s-au luat la ceartă cu fotbaliștii, iar Mirel Rădoi a intervenit. Fostul căpitan al formației din Bănie este însă de părere că se exagerează mult.

Fanii olteni s-au revoltat după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0

După un start de sezon aproape perfect, Universitatea Craiova nu mai reușește să câștige puncte. Oltenii au coborât de pe primul loc, iar la orizont se vede derby-ul cu Rapidul lui Costel Gâlcă, fostul antrenor al echipei din Bănie.

E tensiune mare înainte de meciul cu giuleștenii. Fanii s-au săturat de insuccese, A existat un schimb de replici acid între ultrași și fotbaliștii lui Mirel Rădoi.

Fostul lider din vestiarul Craiovei face liniște în Bănie. Ce spune despre scandalul cu suporterii

, este de părere că situația nu este una atât de tensionată și are încredere că oltenii vor depăși rapid acest moment complicat. Acesta vede echipa din Bănie principala favorită la titlu. El a spus câteva cuvinte și despre ieșirile lui Mirel Rădoi.

„Nu văd situația tensionată. Rezultate nu sunt în ultimul timp, dar nu știu de ce se spune că e tensiune. Eu cred că au fost discuții civilizate. Nu suntem în biserică, suntem pe stadion. Acolo se mai aud înjurături. Nu s-a întâmplat mare lucru. Față de ce au făcut alte galerii, au fost foarte ok. Indiferent cine intră în teren, să-și rupă tricoul! Asta au vrut: dăruire.

Dacă aș primi un eurocent pentru fiecare înjurătură pe care mi-am luat-o la viața mea, aș ține eu echipa. Așa e la fotbal. Dacă ești bun, te înjură, dacă nu ești bun, tot te înjură. Se înjură, știi cum e. Să vezi de sâmbătă cum curge fagurele de miere.

Tot timpul au fost meciuri frumoase între Craiova și Rapid. Cel mai bun să câștige! Eu sper să fim noi aceia. Rapidul e într-o formă bună acum. Când nu câștigi, la cald poți să spui foarte multe. Toată lumea se enervează. Mirel trăiește intens orice joc, mai spune și lucruri care nu ar trebui spuse. Nu e niciun fel de scandal. Nu s-a întâmplat absolut nimic.

A avut Baiaram o rătăcire la meciul cu Noah. Dacă făcea un fotbalist de-al nostru ce a făcut Vinicius în meciul cu Barcelona, cântau toate ziarele. Într-o familie nu există doar lapte și miere, mai ales la olteni. Trebuie să fie și certuri.

Domnul Rotaru a avut o implicare foarte mică. A adus toți jucătorii pe care îi voia Rădoi. Probabil mai voia și pe alții. Eu cred că are jucători de valoare pe toate posturile. Suntem o pretendentă la titlu, cu șanse reale. Este exclus să ne bată Rapidul”, a declarat Silvian Cristescu la FANATIK SUPERLIGA.