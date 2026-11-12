Fostul căpitan FCSB anunță un șoc în vestiar după plecarea lui MM Stoica! „Cel mai important conducător din fotbalul românesc”. Exclusiv

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Plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB a provocat un adevărat cutremur în fotbalul românesc! După 16 ani petrecuți alături de Gigi Becali, oficialul s-a despărțit de gruparea roș-albastră. În exclusivitate pentru FANATIK, Florin Gardoș (38 de ani), fostul căpitan al echipei, a comentat decizia și a explicat cum ar putea fi afectați jucătorii.

Mihai Stoica a plecat de la FCSB după 16 ani! FANATIK a anunțat în exclusivitate despărțirea

Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB, la 16 ani de la revenirea în conducerea clubului! Decizia a venit la numai o zi după ce patronul roș-albaștrilor a anunțat public că îi va reduce drastic atribuțiile. Nemulțumit de rezultatele echipei și de transferurile realizate în ultima perioadă, Becali a decis ca Mihai Stoica să nu se mai ocupe de aceste operațiuni și să nu mai aibă aceeași putere de decizie în club.

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Mihai Stoica nu a acceptat noua situație și a preferat să plece. Gigi Becali a confirmat despărțirea pentru FANATIK și a dezvăluit că a încercat să-l convingă să rămână, însă fără succes. Patronul FCSB a precizat că fostul său colaborator i-a transmis că este obosit și că își dorește o perioadă de liniște.

Florin Gardoș, reacție după plecarea lui Mihai Stoica: „Va fi un șoc la echipă”

a comentat în exclusivitate pentru FANATIK despărțirea care a zguduit clubul lui Gigi Becali. Fostul fundaș nu consideră surprinzătoare o schimbare la nivelul conducerii, în condițiile în care rezultatele echipei sunt sub așteptări. Totuși, Gardoș este convins că plecarea lui Mihai Stoica va reprezenta un șoc pentru vestiar, având în vedere rolul important pe care oficialul l-a avut în ultimii ani.

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„Nu știu dacă e bine sau e rău, dar, când lucrurile nu merg, trebuie să existe o schimbare. Eu cred că a fost decizia patronului. Acum a fost responsabil și pentru transferuri, ceea ce de obicei nu se întâmpla. Jucătorii cred că vor fi afectați și va fi un șoc la echipă. Eu, ca jucător, am avut o relație normală cu el. Din punctul de vedere al palmaresului și al experienței, cred că este cel mai important conducător din fotbalul românesc.

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Trebuie să vină clar cineva în locul lui, să preia o funcție executivă. Cred că trebuie să fie cineva care a jucat fotbal. Asta e părerea mea. Există o generație nouă de oameni care au făcut școli și trebuie să primească o șansă, așa cum am primit și eu. Este foarte important cine va veni în locul lui. Mă așteptam să plece de la FCSB, dar nu în acest moment, pentru că a lucrat foarte bine cu Reghe”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate pentru FANATIK.