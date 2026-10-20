Fostul coechipier al lui Florinel Coman a fost victima unui jaf armat! Se afla în locuință alături de soție și copii

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Casa portarului Sergio Rico (33 de ani) a fost spartă de 5 atacatori luni seară, iar fotbalistul și familia sa au trecut prin momente cumplite. Spaniolul cina alături de soție, de cei doi copii și de soacra sa în momentul în care hoții înarmați au intrat chiar prin ușa din față. Rico și familia sa au încercat să se ascundă într-o cameră, însă hoții au reușit să spargă ușa și, pe lângă faptul că au sustras absolut toate obiectele de valoare, l-au agresat pe fotbalist, dar și pe soția sa.

Sergio Rico, fostul coechipier al lui Florinel Coman, a fost victima unui jaf armat

Luni seară, în jurul orei locale 22:00, Sergio Rico era la cină în casa sa alături de soția Alba Silva, de cei doi copii ai cuplului, Carla (2 ani) și Sergio (4 luni) și de soacra fotbalistului. Conform , aceștia locuiesc într-un complex rezidențial securizat aflat aproape de Sevilla, cu pază privată, însă nu au activat sistemul de alarmă. În acest context, atacatorii înarmați, care aveau fețele acoperite, purtau mănuși și ar fi putut face parte chiar dintr-un grup infracțional organizat, au reușit să intre în locuință prin ușa din față.

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Aceștia au sustras toate lucrurile de valoare aflate în locuință și în momentul în care Rico a încercat să se ascundă într-o cameră alături de familie, au spart ușa și l-au agresat pe portar, dar și pe soția sa. După ce hoții au plecat de la fața locului, fostul jucător al lui PSG și soția sa au reușit să ceară ajutor din partea serviciilor de urgență. Rico este liber de contract în acest moment după ce s-a despărțit în vară de formația qatareză Al Gharafa, unde a jucat alături de .

Pentru ce echipe a evoluat Sergio Rico. Portarul a fost aproape de moarte în 2023

Sergio Rico s-a format la FC Sevilla, club din orașul său natal, iar după trei ani la formația secundă, a făcut pasul spre prima echipă a ibericilor în 2014, la vârsta de 20 de ani. A strâns peste 110 prezențe în La Liga timp de 4 sezoane, iar după două împrumuturi, la Fulham și , a semnat definitiv cu formația pariziană în 2020. A evoluat în 13 meciuri în primul său sezon, înainte de a fi împrumutat la Mallorca în stagiunea 2021-2022.

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În mai 2023, Rico a fost implicat într-un accident cumplit de călărie și a suferit o leziune gravă la cap. Autoritățile au afirmat că portarul a fost „la o jumătate de centimetru” de moarte, iar acesta a fost în comă timp de peste trei săptămâni. Din fericire, și-a revenit, fiind externat la 3 luni după accident, și a putut să își continue cariera de fotbalist. A părăsit-o pe PSG în vara lui 2024 și a semnat cu gruparea qatareză Al Gharafa, unde a evoluat în 7 meciuri, toate în Liga Campionilor Asiei, nefiind eligibil pentru a juca în campionat. Portarul are și o selecție la naționala de seniori a Spaniei, evoluând pe finalul unui meci amical disputat în 2016 contra Coreei de Sud. A făcut parte din lot și la EURO 2016, însă fără a intra pe teren.