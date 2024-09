Fostul colaborator al lui Mircea Lucescu, avertisment pentru FRF, după victoria chinuită a României pe câmpul de cartofi din Ghencea: ”Nu se poate să faci performanță fără condiții bune de joc”

Mircea Lucescu (79 de ani) și-a început cu două victorii cel de-al doilea mandat ca selecționer al echipei naționale a Românei: , deplasare, și , acasă, în Liga Națiunilor C. Il Luce a primit numeroase mesaje de felicitare, unul foarte special de la Remus Vlad, secundul său din perioada Corvinul Hunedoara, 1979-1980.

Fostul colaborator al lui Mircea Lucescu, avertisment pentru FRF: ”Nu se poate să faci performanță fără condiții bune de joc”

FANATIK a vorbit cu Remus Vlad (78 de ani) despre revenirea lui Mircea Lucescu la echipa națională după 38 de ani și debutul perfect, care dă speranțe fanilor tricolori într-o calificare mult așteptată la Cupa Mondială 2026.

Bună ziua, domnule Remus Vlad! Ce mai faceți?

Pe acasă, în Cluj, urmăresc fenomenul fotbalistic și nu numai.

Ca fost colaborator al lui Mircea Lucescu la Corvinul, cum ați perceput revenirea lui Mircea Lucescu la națională și debutul cu două victorii?

Mircea nu a avut mult timp la dispoziție să pregătească meciurile, dar a compensat prin calitățile sale de bun psiholog și pedagog. Exemplu cel mai bun Mitriță, care a venit și l-a îmbrățișat după ce a marcat golul din finalul meciului cu Lituania. Sunt convins că lui Mitriță i-a încolțit un fel de respect față de Mircea Lucescu, pentru faptul că a fost convocat.

Cum vi s-a părut meciul cu Lituania?

Jocul a fost foarte greu și din cauza gazonului cu probleme, care a dezavantajat clar jocul naționalei noastre bazat pe carateristici tehnice. Mircea Lucescu a descris foarte clar ce s-a întâmplat pe teren, să audă cine trebuie să audă, pentru că nu se poate să faci performanță fără niște condiții bune de joc. Balticii au fost superiori din punct de vedere fizic. Sunt alături de Mircea Lucescu, i-am dat un mesaj de felicitare. Am mai ținut legătura cu el când era antrenor în Ucraina, dar acum e copleșit de probleme.

”Hagi și Mitriță au înțeles gestul făcut de Mircea Lucescu pentru ei”

Ce v-a plăcut în dubla cu Kosovo și Lituania?

Faptul că Mircea Lucescu le-a redat încrederea jucătorilor în posibilitățile lor. E vorba de bărbăție, curaj, de a produce ceea ce noi putem produce. Mi-au plăcut declarațiile câtorva jucători că stând în fața lui Mircea Lucescu nu trebuie decât să asculți ce spune. Acum, a asculta e una, a pricepe e alta.

Ce impresie v-a lăsat Ianis Hagi?

Mă bucur foarte mult pentru el. Era are o situație specială la Rangers. Convocarea lui Ianis Hagi este un alt gest psihologic făcut de Mircea Lucescu. Sunt convins că Ianis are calitate multă, ca și Mitriță, iar ei au înțeles gestul făcut de Lucescu pentru ei, de a-i convoca. , că are calități de fin psiholog. , o mișcare sezațională la vremea aceea pentru echipa națională. Prin asta, Mircea arată că valorifică toate valorile fotbalului românesc.

Mircea Lucescu este garanția calificării la Campionatul Mondial?

Eu zic că este o siguranță în plus față de speranțele noastre vizavi de această calificare atât de mult așteptată. Sunt convins că Mircea va stoarce tot ce e mai bun din această generație, în funcție de valoare, de calitate. Băieții ăștia emană un respect deosebit față de Mircea Lucescu și îmi pare rău că nu a venit mai devreme la echipa națională. Mi-a plăcut o nebunie a lui Dănuț Lupu, care a spus

”În mandatul lui Edi Iordănescu îmi puneam întrebarea ce caută la echipa națională Z, Y, X”

Credeți că Mircea Lucescu va mai umbla la lot?

Lucescu a fost mereu omul care a evaluat foarte bine jucătorii. Drept dovadă, am citit că nu va mai convoca un jucător…

Vă referiți la George Pușcaș, despre care a anunțat Fanatik?

Nu dau nume. Vreau să spun că urmărind meciurile naționalei din mandatul lui Edi Iordănescu făceam observațiile mele personale și îmi puneam întrebarea ce caută la echipa națională Z, Y, X. Numai pentru faptul că au o ștampilă că joacă în străinătate? Valoarea e valoare și trebuie să primeze.

Spuneați că ar fi fost bine Mircea Lucescu să fii venit mai devreme la națională.

Așa este. Dacă venea mai devreme era o altă construcție la echipa națională. Nu știu dacă are timp suficient la dispoziție să facă o echipă așa cum își dorește el. Au trecut două meciuri și s-au văzut niște probleme de joc, care pot fi acoperite cu diverse motive. În primul rând, Mircea trebuie să aibă timp să facă selecția, indiferent de nume. Apoi să aibă timp să imprime echipei stilul său de joc, bazat pe calitățile specifice fotbaliștilor români. Poate ridica mult nivelul echipei naționale.

E un moment foarte bun pentru fotbalul românesc faptul că Mircea Lucescu s-a întors la echipa națională. Cât îl mai țin puterile sunt convins, țineți minte ce vă spun, că el va revoluționa fotbalul românesc prin discuțiile care le va avea la Comisia Tehnică a FRF. Mircea are o imaginație debordantă, izvorât dintr-o experiență vastă” – Remus Vlad, fost antrenor

”Federația a fost foarte înțeleaptă că l-a adus pe Mircea Lucescu, dar din păcate, târziu”

Îl mai simțiți la fel ca pe vremea când lucrați împreună la Corvinul, în urmă cu 44-45 de ani?

Am lucrat ceva timp împreună și știu cât de meticulos este. A ajuns la o vârstă, să-i dea Dumnezeu sănătate, că se simte bine, dar dacă l-ai pune la dans sigur nu mai dansează ca pe vremuri (râde). Problema la vârsta noastră este că fizic simțim că slăbim, nu mai avem tonusul de altădată. Mircea compensează însă prin inteligență și experiență. Federația a fost foarte înțeleaptă că l-a adus pe Mircea Lucescu, dar din păcate, târziu. Faptul că fost mult timp în circuitul marii performanțe creierul lui a lucrat în continu.

Am și acum acasă 100 de casete video despre fotbal pe care Mircea Lucescu le aducea de prin Anglia, trimise de prietenul lui Constantin Anghelache. Acele casete sunt actuale și astăzi. Lucescu a fost un autodidact” – Remus Vlad

V-a surprins faptul că Mircea Lucescu a stat tot meciul în picioare, la marginea, terenului și a dat indicații jucătorilor?

Nu m-a surprins. Mircea mai are totuși un tonus bun. Nu-i o problemă pentru el că a stat în picioare o oră și jumătate. Doctorii ne cer să facem mișcare cel puțin 30 de minute zilnic. Toți avem la vârsta asta coxartroze, articulații, umeri, genunchi, glezne. Noi am trecut prin foc și ploi. Eu suport greu aceste probleme. Carierele de fotbaliști au lăsat urme. Dacă ”centrul de comandă” încă funcționează bine orice om în vârstă și cu experiență poate fi util. Nu trebuie să fie îmbufnați antrenorii tineri. Le vine și lor rândul. Bătrânețea nu iartă pe nimeni, depinde cum o protejezi.