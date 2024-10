Grigore Sichitiu l-a avertizat pe Mircea Lucescu înaintea „dublei” cu Cipru și Lituania din Liga Națiunilor. Fostul colaborator al lui „Il Luce” a analizat meciurile „tricolorilor” în direct la „Suflet de rapidist”.

Fostul colaborator al lui Mircea Lucescu trage un semnal de alarmă înaintea meciurilor cu Cipru și Lituania: „Mi-e frică!”

Cipru – România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45. Următoarea partidă a „tricolorilor” din Liga Națiunilor este programată la trei zile distanță, iar Grigore Sichitiu este îngrijorat de ce se poate întâmpla în Lituania.

știe că distanța mică dintre cele două partide le poate pune probleme elevilor lui „Il Luce”: „E super și patru puncte sunt suficiente. Am văzut secvențe din Cipru, i-a bătut Kosovo.

Mi-e frică de al doilea meci în Lituania, e la trei zile distanță. Depinde de forma jucătorilor, majoritatea jucătorilor din lotul pe care l-a propus nea Mircea joacă.

Drăgușin joacă puțin, Ianis Hagi s-a întors la prima echipă și este o chestiune bună. Ianis a jucat meciuri întregi la echipa a doua. Eu sunt convins că nea Mircea va îmbina jucătorii care joacă și cei care joacă mai puțin.

Eu zic că sunt bune și patru puncte, mi-e frică de meciul doi. Am câștigat un meci în Grecia, am venit acasă să jucăm și am făcut un meci nul”.

Mircea Lucescu: „Am o obligație, trebuia să o îndeplinesc”

înaintea de partida Cipru – România. „Il Luce” a vorbit despre obligația pe care o are față de fotbalul românesc: „A existat un moment în care am avut această revelație că sunt obligat, într-un fel, să dau ceva fotbalului românesc. Să dau ceva pentru tot ceea ce mi-a dat mie.

Au trecut 8 luni din momentul în care eu m-am retras, dar nu din fotbal. Eu m-am ocupat de copii, m-am ocupat de strănepoți. M-am simțit bine și așa. Mi-am dat totuși seama că am o obligație.

Trebuia să o îndeplinesc și să îmi închei cariera ca antrenor al echipei naționale de fotbal a României. Este o evoluție absolut normală. Eu m-am adaptat la această situație. Am încercat ca, de la un an la altul, să fiu în linie cu schimbările de pe terenul de fotbal și în pregătirea jucătorilor.

Anii și experiența m-au făcut să devin mai înțelept și în relația cu jucătorii și cu tot ce se întâmplă în lumea fotbalului. Cred că prezența mea ajută. Atât timp cât sănătatea îmi va permite și entuziasmul va rezista. Entuziasmul m-a făcut să mă întorc în fotbal”.

